Comment les animaux s'adaptent aux mégafeux ?

(ETX Daily Up) - Détecteurs infrarouges, œufs pondus de la même couleur que les sols brûlés, refuges dans les arbres... Certains animaux déploient des stratégies étonnantes pour s'adapter et se protéger des incendies amplifiés par le réchauffement climatique.

Grèce, Sicile, Croatie, Algérie… L'été 2023 bat encore de tristes records en termes de mégafeux. Comment les animaux se prémunissent de ces risques ? Pour le savoir, une équipe de chercheurs rattachée au Service des forêts des États-Unis (USDA Forest Service) a examiné près de 100 articles scientifiques afin d'identifier des exemples de la manière dont les animaux s'adaptent et se protègent face aux incendies qui s'accroissent au fil des ans sous l'effet du réchauffement climatique. "Il existe un éventail incroyablement large d'adaptations animales au feu. L'évolution se produit - et continuera de se produire - sous nos yeux (...) Les habitats se transforment et les espèces sont confrontées à des "événements de mortalité et de dispersion à grande échelle", souligne Gavin Jones, co-auteur de cette étude publiée dans la revue Trends in Ecology & Evolution.

"Des recherches novatrices ont démontré l'évolution génétique des animaux en réponse au feu et aux régimes d'incendie, et suggèrent que l'évolution dans les populations sauvages peut se produire plus rapidement qu'on ne le pensait auparavant", pointe l’étude. Le lézard à collerette australien, par exemple, se cache dans les arbres pour échapper aux feux de forêt, tandis que les coléoptères Melanophila (surnommés coléoptères du feu), ont développé des capteurs infrarouges qui leur permettent de détecter les incendies de forêt et de se reproduire tout en assurant leur propre sécurité. Plus surprenant encore : certaines espèces tirent profit des écosystèmes qui ont été ravagés par les flammes. C'est notamment le cas de l'oiseau Courvite de Temminck (Cursorius temminckii), qui se fond dans le décor "post-incendie" et pond des œufs de la même couleur des substrats récemment brûlés afin d'éloigner les prédateurs de leurs nids.

L'objectif de l'étude menée par l'USDA Forest Service est de mieux saisir les enjeux, ainsi que les capacités de résilience des animaux qui évoluent à l'ère du Pyrocène, afin d'influencer positivement les stratégies mises en œuvre pour préserver la biodiversité. Conceptualisé en 2022 par l'historien américain Stephen Pyne et la philosophe française Joëlle Zask, le Pyrocène fait référence aux mégafeux amplifiés par le réchauffement climatique, lui-même provoqué par la main humaine. Il serait étroitement lié à l’Anthropocène, ère géologique qui correspond à celle au cours de laquelle l’être humain a pris le contrôle sur les écosystèmes de la planète Terre (et que des scientifiques tentent de faire reconnaître officiellement). "Nous devons reconnaître que le feu n'est pas seulement un processus qui a influencé l'évolution il y a longtemps, ni une force extérieure qui perturbe périodiquement la dynamique des populations contemporaines. Au contraire, la modification des régimes d'incendie influence l'évolution des animaux sous nos yeux (...) Nos approches de la recherche dans les environnements exposés aux incendies doivent tenir compte de cette nouvelle vision", arguent les auteurs de l’étude.