Théâtre : entre pierres et planches, Belcastel se remet en scène pour une 4e édition

Autour de six compagnies, le Festival de théâtre du village aura lieu cette année du mercredi 2 au dimanche 6 août.

Pour le plus grand bonheur de l'association organisatrice, Belcastel accueil information, le rideau va bientôt se lever sur une nouvelle édition du festival Belcastel en scène. Depuis quatre ans, la première semaine d'août est placée dans le village sous le signe du théâtre en plein air. Avec un lancement, en 2020, dans le délicat contexte du Covid, mais qui a néanmoins accueilli des compagnies professionnelles habituées du Festival d'Avignon.

Au fil des années, Belcastel en scène a su trouver son public, fédérant, à chaque représentation, "entre 200 et 250 personnes", selon Estelle Dumarest, de l'office de tourisme. C'est la place Fernand-Pouillon, au centre du village, qui sert d'écrin aux prestations des compagnies avec, cette année, une heure de lancement retardée (17h30) pour éviter les coups de chaud.

"Le but est de proposer du théâtre à des prix attractifs, entre 8 € et 12 €, avec un pass pour les cinq jours à 50 €", reprend Estelle Dumarest. Vendredi, c'est Les Petits plats dans les grands, par la compagnie Les Balbutiés, qui clôturera l'édition 2023. Un spectacle pour petits et grands, interactif, au cours duquel les comédiens incarnent des cuisiniers accueillant leurs clients (le public) pour un repas qui s'annonce hors du commun.

Durant tout le festival, la compagnie “Le Grand Large” animera le village avec des spectacles éphémères de 10 à 15 minutes.

Le programme

Mercredi 2 août

15h50 : Alfredo, compagnie Le Grand large

16h50 : Les Vagabonds, compagnie Le Grand large

17h30 : La Famille Vient en Mangeant, compagnie MMM...

20h : L’état de Siège d’Albert Camus, compagnie l'Eternel été

Jeudi 3 août

15h50 : Alfredo, compagnie Le Grand large

16h50 : Le Discours d’un Prince, compagnie Le Grand large

17h30 : Le Cri du Coeur, Aurélien Cavagna

19h15 : Les Vagabonds, compagnie Le Grand large

20h : Les Amoureux de Molière, compagnie Les Mauvais élèves

Vendredi 4 août

15h50 : Le Discours d’un Prince, compagnie Le Grand large

16h50 : Les Vagabonds, compagnie Le Grand large

17h30 : Les Petits Plats dans les Grands, compagnie Les Balbutiés

Samedi 5 août

15h50 : Alfredo, compagnie Le Grand large

16h50 : Les Vagabonds, compagnie Le Grand large

17h30 : La Famille vient en Mangeant, compagnie MMM...

20h : L’état de Siège d’Albert Camus, compagnie l'Eternel été

Dimanche 6 août

15h50 : Alfredo, compagnie Le Grand large

16h50 : Le Discours d’un Prince, compagnie Le Grand large

17h30 : Le Cri du Coeur, Aurélien Cavagna

19h15 : Les Vagabonds, compagnie Le Grand large

20h : Les Amoureux de Molière, compagnie Les Mauvais élèves



Restauration possible entre les spectacles.

Tarif plein : 12€ par spectacle, tarif réduit (- de 18 ans, étudiant, demandeur d'emploi, personne en situation de handicap) 8€. Tarif réduit préférentiel pour Les Petits Plats dans les Grands à 6 €, pass pour les 5 spectacles 50 €. Renseignements auprès de l'office de tourisme de Belcastel au 05 65 64 46 11, sur contact@belcastelenscene.fr ou www.belcastelenscene.fr

Réservations par téléphone aux 05 65 64 46 11 et 07 88 29 41 59 ou sur le site www.belcastelenscene.fr