Quilles de huit : Fanny Chayrigues, championne de France en patronne

La Lucoise a bouclé une journée parfaite. Elle a abattu 311 quilles et ne pouvait pas être reprise avant même d’aller jouer l’ultime coup, à 15 mètres. Marion Ayral (Lunel) et Roxane Delpoux (Le Piboul) complètent le podium après un final plein de suspense !

Il n’y a pas dû avoir beaucoup de 3 aussi bien célébrés dans l’histoire des quilles. Samedi 29 juillet, sur les coups de 16 heures, la Lucoise Fanny Chayrigues n’a pas réussi à faire tomber plus de la bonne à la quille et d’une autre à la boule au bout de l’ultime coup à 15 mètres, mais elle venait de signer une performance. Partie en tête le matin avec un superbe 56, la native de Palmas n’a jamais lâché la première place de la journée jusqu’à être sacrée championne de France 2023.

"Je me suis mise dans ma bulle, revenait-elle après avoir pris le temps d’assimiler la nouvelle. Et pour une fois, à chaque coup, je partais en étant sûre de ma quille, je n’ai pas fait une seule repasse !" Et ce n’est pas facile de tenir la pression qui accompagne la place de leader, notamment à la mi-journée. Mais Chayrigues a tenu bon. Même mieux : elle savait qu’elle décrochait son tout premier titre national avant d’aller jouer ce fameux dernier coup. Un sourire et quelques larmes ont inondé le visage de la Lucoise. "C’était fou, je ne réalisais pas, et même encore là !"

La lutte pour le podium jusqu’au bout

Il faut dire que la ferveur et le suspense qui ont enveloppé les cinq terrains des féminines dans la dernière ligne droite avaient de quoi mettre les quilleuses sur un nuage. Jusqu’au bout, Sabine Raynaldy (Espalion), sur le même terrain que Fanny Chayrigues, Marion Ayral (Lunel), juste à côté, et Roxane Delpoux (Le Piboul), ont bataillé pour le podium. La championne 2022 Eléana Rouquette (Saint-Christophe) n’était pas loin, mais les autres Aveyronnaises ont mis la barre encore plus haut.

Si Sabine Raynaldy, deuxième avant le début de la dernière partie, a craqué en faisant deux buffes à 10 mètres, Marion Ayral a elle aussi tremblé. Avec un zéro à 10 mètres, elle a fait la différence en enchaînant deux 8 magistraux à la même distance. Ses coéquipières du jour la rejoignaient en sautant alors même qu’il restait un coup. Elle part à 15 mètres et assure un 6 qui lui arrache un torrent de larmes, elle accroche la deuxième place.

La joie de Marion Ayral (Lunel), deuxième du championnat de France. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Sur le terrain d’à côté, Roxane Delpoux doit repasser et assure un 5 de haute volée. La troisième place lui tendait les bras, mais Sabine Raynaldy pouvait encore accrocher le bronze. Elle devait faire tomber quatre quilles pour ça. Sa quille passe au travers du jeu. La tension monte. Et sa boule frôle la bonne, sans lui offrir la joie de la médaille. Roxane Delpoux ajoutait une explosion de bonheur au final à suspense de ce championnat de France.