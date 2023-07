Saint-Amans-des-Cots. La brigade de gendarmerie au complet

Depuis plusieurs mois, la brigade de gendarmerie de Saint-Amans-des-Côts s’est renouvelée avec quatre nouvelles recrues, dont le remplacement de l’adjudant-chef Lionel Vigier qui occupait le poste depuis 2012, par l’adjudant-chef Clément Ruel (à gauche sur la photo), arrivant de la brigade de Rodez.

Ce dernier, âgé de 44 ans et natif de la Côte d’Azur, a intégré l’institution en 2004, et a servi au peloton d’autoroute de Marmande (Lot-et-Garonne) et au sein des brigades de Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne), Rieupeyroux et Rodez.

Vient ensuite le gendarme Lucas Poirier, 28 ans et originaire du Tarn. Faisant office d’ancien de la brigade puisqu’il est en poste depuis le 1er septembre 2020 après avoir servi à Boussac (Creuse). Au milieu de la photo, le gendarme adjoint volontaire Julien Slaby, 19 ans, célibataire, a été affecté en avril dernier à sa sortie d’école de Dijon.

Originaire de l’île de La Réunion, la gendarme Éloïse Payet, 27 ans, ayant servi en qualité de gendarme adjoint volontaire sur ses terres natales, est arrivée en mai 2022 pour remplacer la gendarme Manon Brette, mutée dans le Tarn-et-Garonne.

Enfin, le gendarme Thomas Kerrotret (à droite sur la photo), 23 ans et originaire des Hautes-Pyrénées, ancien gendarme adjoint volontaire au PSIG de Tours (Indre-et-Loire) est venu compléter l’effectif pour compenser le départ du gendarme Alex Alayrac, muté dans les Hautes-Pyrénées. La brigade est donc désormais au complet.

Informations pratiques

La gendarmerie vous accueille désormais le lundi après-midi, de 14 heures à 18 heures et le jeudi matin, jour de marché, de 8 heures à 12 heures. En dehors de ces horaires ou en cas d’urgence, utilisez l’interphone situé sur la grille d’entrée de la gendarmerie. Sonnez en appuyant sur la touche APPEL en rouge et utilisez l’interphone pour être mis en relation avec un opérateur. Vous pouvez aussi joindre la gendarmerie à tout moment en composant le 17.