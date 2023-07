Laguiole. La conduite accompagnée autrement

L’École de conduite Française et Citroën organise le 1er Road Trip jusqu’au 15 septembre, un tour de la France des mobilités douce afin de promouvoir la conduite accompagnée autrement.

Quatre quadricycles sont partis de Pamiers pour rejoindre Riom. La municipalité les a accueillis place du taureau pour recharger leurs batteries, avant leurs départs pour Saint-Flour. L’objectif étant de communiquer sur la conduite accompagnée autrement et de promouvoir la mobilité des jeunes. Comme le souligne Jean-Pierre Martin, fondateur de l’ECF : "Les véhicules roulent à 45 km/h et s’adaptent à tous après avoir fait 20 heures de conduite et 3 000 km, une solution pour les jeunes en milieu rural ou parfois il n’y a pas de transport scolaire".. "Nous sommes d’accord sur le projet de passé le permis à 17ans, dans ce cas nous aimerions que la conduite accompagnée soit à partir de 14 ans" souligne l’organisateur Bernard Carof. Sur ce parcours, trois jeunes, Noémie, Tiffany et Killian, en service civique de 7 mois, conduisent les véhicules et sont les ambassadeurs de l’opération.