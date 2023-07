Baraqueville. Les Veuves et veufs de l’Aveyron prennent un grand bol d’air

Les membres du CA des Veuves et veufs de l’Aveyron ont quitté Rodez pour un grand bol d’air. Simone Deltort, vice-présidente, les a accueillis à Baraqueville, d’abord pour partager un café et quelques gâteries et ensuite direction la mairie où une salle leurs était mise à disposition. À l’ordre du jour : bilan des contacts avec élus ; retour des travaux de la fédération nationale lors de son assemblée générale à Paris à laquelle participait Georgette Garric, présidente ; bilan des sorties conviviales et réflexion sur celles à venir… L’association est trop peu connue. Pour corriger le tir, il est prévu pour le Pays Baraquevillois une réunion d’information à l’automne. Et c’est au restaurant Costes que l’équipe a apprécié un bon et copieux repas.

Permanence le second lundi du mois de 14 heures à 16 heures. Tél. : 06 37 73 46 97.