Espalion. Rendez-vous avec les amis de Cohulet le 12 août prochain

L’association pour la Sauvegarde du patrimoine de la paroisse de Cohulet organise, le samedi 12 août, une soirée festive autour du véritable aligot aux "patates vieilles" et de la saucisse de la maison Cadoul. À 18 h 30 rendez-vous à l’église de Cohulet pour découvrir le travail de restauration réalisé depuis un an par l’équipe de bénévoles de l’association. À 19 h 30 apéritif dansant à la salle des fêtes de Saint-Pierre, assurée par Jyves et sa formation, suivi du repas où, en plus de l’aligot saucisse, vous pourrez déguster les fameux beignets de truites de la pisciculture d’Estaing confectionnés par Clément et les délicieuses croustades de l’Épi du Rouergue. À 22 h 30 concert sur le thème des vieilles canailles françaises et anglaises avec au programme des chansons de Johnny, de Jacques Dutronc, d’Eddy Mitchell, mais aussi des Beatles, des Shadows, des Moody Blues et des Animals. Le nombre de places étant limité, dépêchez-vous de réserver, par SMS au 06 44 74 88 56 ou par mail à asso.cohulet@gmail.com. Tarif 25 €.