Espalion. Cochon grillé et aligot se marient à merveille

La soirée estivale de l’amicale des joueurs du Rugby-Club a connu le succès espéré.

Chaque année, l’amicale des joueurs du Rugby-Club se mobilise pour une soirée aligot cochon grillé. Au cœur de l’été, cette soirée champêtre au bord du Lot, sous les platanes du foirail est particulièrement appréciée. Elle est l’occasion de retrouvailles pour les rugbymen avec leurs supporters, dirigeants, amis… sans oublier les Espalionnais et les vacanciers attirés par cette soirée festive décontractée. Loïc Courtois, président de l’amicale (et capitaine sur le terrain) a su mobilier l’essentiel de ses licenciés seniors pour installer estrade, bar, tables et organiser la soirée. La famille Lagarde (celle de Quentin licencié au club) a assuré la cuisson juste à point des porcelets et des jambons. Pour l’aligot, pas de problème, en bons Nord Aveyronnais les gros bras du pack n’ont eu aucune peine à vous tourner une marmite de 150 ou 200 parts et la faire filer comme il convient. À l’heure de l’apéritif, l’animation était assurée par la banda de l’Espérance Rignacoise qui a su mettre une belle ambiance. La Déryves que l’on ne présente plus a pris la relève pour le plus grand bonheur des convives. Outre les bénéfices générés, cette manifestation a eu le mérite de réunir l’ensemble des joueurs sur un projet commun. Ce qui devrait contribuer à renforcer la solidarité du groupe bien nécessaire au moment de rentrer sur les terrains dans un championnat de R2 qui débutera le dernier dimanche de septembre par un déplacement à Briatexte dans le Tarn.