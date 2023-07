En Asie aussi les prix des produits durables sont jugés trop élevés

(ETX Daily Up) - Dans un contexte où l'été est brûlant à plusieurs endroits de la planète, un rapport mené par la Chine et le Royaume-Uni démontre l'universalité des arguments ralentissant l'adoption d'habitudes davantage en phase avec les enjeux environnementaux. En Europe comme en Asie, le greenwashing autant que les prix jugés trop élevés des produits durables sont un problème.

C'est une bonne nouvelle en demi-teinte pour la planète. Alors que les dernières chaleurs qui ont fait suffoqué le sud de l'Europe ainsi que les Etats-Unis rappellent encore une fois combien les solutions pour mieux préserver l'environnement deviennent urgentes à détecter, un rapport international commandé par le groupe chinois Alibaba à la société de conseil basée au Royaume-Uni, Yonder Consulting, démontre une profonde envie d'agir de la part des consommateurs. Près des trois quarts (73%) d'un échantillon de plus de 14.000 consommateurs interrogés en Europe, au Moyen-Orient en Asie affirment vouloir adopter un mode de vie plus durable. C'est d'autant plus une bonne nouvelle que dans les marchés émergents asiatiques, cet objectif convainc encore plus de monde, soit 87%.

Du greenwashing, partout dans le monde

Malheureusement, les consommateurs asiatiques partagent le même point de vue que les Européens quand il s'agit de repérer les freins à une meilleure adaptation des habitudes en phase avec la durabilité. Par exemple, le greenwashing est une problématique. Alors que 48% des Français confient leur doute sur la réelle motivation des entreprises qui revendiquent les dimensions responsables de leurs produits ou de leurs services, 56% des Thaïlandais partagent le même avis, tout comme 47% des habitants de Singapour. Ces trois pays sont ceux dans le monde où les consommateurs sont les plus nombreux à considérer l'argument environnemental comme un moyen de vendre des produits plus chers.

Le prix justement, c'est l'autre point commun entre l'Asie et l'Europe. Pour 45% des consommateurs dans le monde, les produits durables sont trop onéreux. Et il est difficile de se montrer plus responsable quand les produits du quotidien affichent de tels prix. Un point de vue partagé dans le monde entier. 33% de ce vaste échantillon estime que si l'on rend plus accessible ce que l'on achète, ce sera plus facile de réaliser des choix davantage en phase avec le respect de la planète. Pour 84% des Thaïlandais, vivre en prêtant attention à la Terre coûte trop cher. C'est le cas aussi de 41% des habitants des Emirats Arabes Unis et 37% des Espagnols.

A la différence des Européens, les Asiatiques démontrent une motivation et un intérêt sur les façons de changer. Les Philippins (93%) et les Indonésiens (91%) sont ainsi les plus nombreux à avouer rechercher des informations pour mieux adapter leurs modes de vie. Plus qu'ailleurs, dans les pays d'Asie émergents, on a envie de connaître la marche à suivre pour réaliser des achats en ligne plus durables (88% contre 66% en Europe).

"The Sustainability Trends Report 2023" a été réalisé par Yonder Consulting, sur la base des commentaires de 14 125 consommateurs à une enquête en ligne, interrogés entre le 26 janvier et le 14 février 2023, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande, en Corée du Sud, Hong Kong, au Japon, à Singapour et aux Émirats arabes unis.