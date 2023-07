Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La belle saison de l’AS St Geniez football : une équipe gagnante

Récemment s’est tenue l’assemblée générale de l’AS St-Geniez football au stade de la Falque en présence de Sébastien Cros, représentant de la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac et Gérard Vidal, représentant de la mairie.

Patrice Abella, président, ouvrait la séance en présentant le bilan sportif de la saison 2022-2023, qui a été très favorable pour le club avec la 1re place en championnat pour l’équipe fanion et la montée en division supérieure et le maintien en D4 de l’équipe II. À souligner le très bon comportement des équipes jeunes dans l’ensemble et, pour l’équipe féminine, après un apprentissage un peu difficile cette saison, souhaitons que la saison prochaine elles soient plus à l’aise dans cette division. Il poursuivait en présentant le rapport d’activité avec les diverses manifestations de la saison : vente de tripous au marché de Noël, finale départementale U11 de futsal, concert de La Déryves, quarts de finale et demi-finale de la coupe de l’Aveyron seniors, anniversaire des 60 ans du club et tournoi de sixte du 14 juillet.

Il remerciait tous les éducateurs et les bénévoles du club pour leur investissement au sein du club, la Communauté de communes, et la commune pour l’entretien des installations, également tous les sponsors qui les soutiennent tout au long de la saison.

Pour la saison prochaine, les adhésions sont ouvertes, les joueurs ou nouveaux joueurs sont invités à s’inscrire au forum des associations ou à se renseigner en envoyant un mail au 520604@footoccitanie.fr…

Puis ce fut l’élection du bureau pour la saison 2023-2024. Le bureau a été reconduit dans son intégralité.

À l’issue de la réunion, la soirée s’est poursuivie autour d’un apéritif dînatoire.