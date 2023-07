Laissac-Sévérac l'Église. Le marché aux bestiaux mis en valeur par une expo photo

Dans le souci d’une mise en valeur du marché aux bestiaux et de ses usagers, la commune de Laissac-Sévérac-l’Eglise a mis en place le long du foirail, une série de photographies en noir et blanc, dix au total, représentant des maquignons, des agriculteurs et des animaux, et retraçant ainsi une matinée type du marché.

L’inauguration de cette exposition de photographies qui orne actuellement l’enceinte du foirail, a eu lieu dernièrement en présence du conseiller départemental et président de la communauté de communes, M. Christian Naudan, du président de l’association du Marché aux Bestiaux, M. Bernard Fabre, du maire de Laissac- Sévérac-l’Église, M. David Minerva, de conseillers municipaux, de la présidente et du directeur de l’office de tourisme et de M. Gourvennec qui représentait le photographe, M. Claude Chose, auteur des clichés. Un dépliant est en cours d’élaboration pour expliquer le déroulé de l’exposition et l’historique du marché. Petit clin d’œil à nos racines : la phrase explicative de chaque photo est en français bien sûr, mais également en occitan. Il sera disponible à l’office de tourisme très prochainement.