TRENDZ, épisode 11 : "L'éco-dumping : nouvelle cause de rupture ?

(ETX Daily Up) - Sur les applications de rencontre, être écolo est devenu un critère incontournable pour matcher… ou pas ! Et l’affaire est tout ce qu’il y a de plus sérieuse : sur l’application américaine Okcupid, le changement climatique est carrément devenu le sujet le plus abordé par la Gen Z. Pour ces jeunes, le fait de ne pas être assez écolo devient un critère rédhibitoire lors des rencontres… Un phénomène relativement récent certes, mais qui gagne du terrain. Les anglophones lui ont même donné un nom : l’éco-dumping.

Dans ce onzième épisode de TRENDZ, découvrez l'éco-dumping et les conséquences qu'un manque d'engagement écologique peut désormais avoir sur les relations amoureuses, qu'elles soient naissantes ou bien installées. Une application de rencontre canadienne a même identifié l'éco-dumping comme l'une des plus grandes tendances dating de l'année 2023 !

