Salles-Curan. Aveyron : la gendarmerie au plus près des usagers du lac de Pareloup

Tout au long de l’été, les gendarmes de la brigade de Salles-Curan patrouillent sur le lac afin de s’assurer de la sécurité des usagers qui sont très nombreux en cette période estivale.

Depuis le port de Villefranquette, à Salles-Curan, et sa rampe de mise à l’eau les gendarmes veillent à la sécurité sur le grand plan d’eau du département, le lac de Pareloup. Et comme chaque année, en particulier lors des week-ends à rallonges, les forces de l’ordre s’attachent à faire respecter la législation propre à la navigation.

Après avoir mis les embarcations à l’eau, dont un jet-ski reçu il y a quelques semaines à peine, les gendarmes parcourent quelques mètres avant d’interpeller deux utilisateurs d’un pédalo qui ne portent pas de gilets de sauvetage.

"La plupart de nos interventions sont liées à des rappels à la réglementation et au respect des consignes de sécurité ", explique l’adjudante Élodie Charreire qui, ce jour-là, est aux manettes du canot. Il faut plusieurs minutes aux deux engins de la gendarmerie pour sortir de cette anse du lac. Dès lors, les bateaux à moteurs croisent les jet-skis dont les moteurs vrombissent tandis que les catamarans glissent silencieuses, uniquement portés par le vent. Quelques nageurs longent les plages, encadrés par des paddles. "La fréquentation du lac peut être importante par endroits et surtout en fonction des périodes, poursuit l’adjudante. Nous sommes là aussi pour que chacun puisse pratiquer son activité sur le lac et que chacun cohabite."

Rappel au règlement

Au milieu du plan d’eau, le canot s’approche d’un bateau avec à son bord une famille et ses deux enfants. Avant de vérifier l’armement de l’embarcation, le matériel de sécurité, l’adjudante Élodie Charreire rappelle aux enfants "qu’ils doivent porter un gilet, même à bord", ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Ensuite, le locataire du bateau va exposer aux gendarmes l’armement de son embarcation, présenter son permis côtier obligatoire pour naviguer avec ce type d’engin sur le lac. "Nous ne sommes pas dans le tout répressif, assure l’adjudante. Nous sommes là aussi et surtout pour rappeler le règlement qui est parfois mal connu des plaisanciers. La réglementation peut parfois changer et il ne faut pas hésiter à venir nous trouver pour la connaître". Les gendarmes viennent également appuyer les sapeurs-pompiers lorsqu’ils interviennent pour des missions ou encore pour sécuriser le lac lorsque les canadairs sont amenés à faire le plein, comme l’an dernier en particulier, alors que les incendies ravageaient une partie du département.