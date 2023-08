Aveyron : une épicerie sociale et solidaire ouvre ses portes à Aubin

L’épicerie AGUF ouvre ses portes, à tous, à partir du lundi 7 août. Un remède contre l’inflation grâce à ses prix cassés.

Le lundi 7 août, une épicerie "Sociale solidaire et anti gaspi union française" (AGUF) va ouvrir ses portes à Aubin au 26 allée du Musée, tout à côté du Musée de la Mine. "Un emplacement idéal car à côté se trouve un arrêt bus, en face une place qui offre du stationnement et la Poste", avancent les deux concepteurs de cette démarche Didier Dupont et Éric Courtot, qui sont épaulés par une équipe de 6 bénévoles.

Comment vous est venue l’idée de créer cette épicerie ?

Nous avons œuvré sur le Biterrois dans une structure similaire pendant plus de quatre ans. Initialement, ce genre d’épicerie est destiné aux personnes à faibles revenus. L’idée est de les responsabiliser et de leur refaire prendre confiance en eux en leur offrant de faire des courses comme dans n’importe quel commerce. Sauf que chez nous, ce qui change ce sont les prix qui défient toutes concurrences. Exemple, sur l’alimentaire, viande, charcuterie, fromage… nos prix sont inférieurs de 60 % par rapport aux autres points de vente. Les fruits et légumes, quels qu’ils soient sont vendus à 0,50 € le kg. Il en est de même pour les produits d’entretien, d’hygiène corporelle…

Comment faites-vous pour proposer des prix aussi bas ?

En premier lieu, nous ne sommes pas assujettis à la TVA. Ensuite, nous avons de nombreux partenaires qui nous font des dons : grandes surfaces, petits artisans, boulangers artisanaux, des PME, des agriculteurs et même des particuliers, jardiniers et autres. Régulièrement, nous organisons des opérations de "ramassage" auprès de ces partenaires pour récupérer ces produits.

Est-ce que votre épicerie est ouverte à tout le monde ?

Bien sûr, nous ne voulons pas faire de ségrégation sociale, et au contraire créer du lien social. Toutefois une carte d’adhérent est obligatoire (10 € par an). Pour le public prioritaire, elle est de couleur blanche, pour les personnes au RSA, les personnes âgées à faibles revenus, elle sera rouge et pour tous les autres elle est bleue. Notre volonté est de responsabiliser et d’autonomiser les personnes "fragiles" pour qu’ils reprennent pied dans la société.

En parallèle, nous développons une activité culinaire. C’est-à-dire qu’avec les denrées fraîches qui arrivent en date limite de consommation, nous les cuisinons et les mettons en barquette sous vide. Cela s’inscrit dans l’anti gaspi.

Elles seront vendues à quel prix ?

Une formule comprenant une entrée, plat et dessert est vendue à 6,50 €. Pour les Aubinois nous proposons une formule au mois, entrée-plat-dessert à 150 € livraison offerte. Tout cela sans rompre la chaîne du froid.

Quand aura lieu l’inauguration ?

Tout le monde est invité pour l’inauguration qui aura lieu le vendredi 4 août à 18 heures.

L’épicerie sera ouverte tous les jours sauf le dimanche de 9 h 30 à 13 heures et de 17 h 30 à 19 heures.

Contact : 06 24 63 23 62