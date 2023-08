Decazeville. Hier un Village, l’essence même d’une communauté

La fresque villageoise progresse chaque année dans un esprit collectif.

Sponsors, partenaires et élus du territoire de Decazeville Communauté étaient récemment présents sur le site du spectacle Hier un Village, parmi lesquels, le préfet Charles Giusti, le conseiller régional Pascal Mazet, le vice-président du conseil départemental Alain Marc, rejoint plus tard par le président du département Arnaud Viala, le conseiller départemental Christian Tieulié, le président de Decazeville Communauté François Marty, le maire de Flagnac Olivier Lantuéjoul et de nombreux maires des villages voisins, accompagnés de bénévoles d’Hier un Village.

Un long chemin parcouru

À cette occasion, Christian Roques a rappelé et remercié les partenariats de longue date, dont ceux avec le Crédit Agricole, Enedis et l’entreprise RCI. Il a remercié également les partenaires institutionnels pour leur soutien financier depuis toutes ces années. Enfin, une petite visite des coulisses du spectacle a permis à chacun d’apprécier l’ampleur des infrastructures et du chemin parcouru par l’association.

Salué et partagé par tous, Olivier Lantuéjoul a déclaré que "ce spectacle représente l’essence même de notre communauté et met en valeur notre histoire locale, notre patrimoine et notre avenir."

Amélioration, sensibilisation et meilleure accessibilité

Au cours de son intervention, Christian Roques a expliqué que les bénéfices de l’an passé ont servi à améliorer en particulier l’accueil. Une signalétique a été mise en place pour préciser et mieux orienter les spectateurs vers les divers parkings de stationnement. Des toilettes sèches ont été construites avec un souci environnemental. Le local de billetterie a également été construit.

Enfin, les années passant, les décors ont besoin d’être un peu rafraîchis car certains se détériorent. Aussi, la façade de la grange et les décors de la menuiserie ont été refaits. Christian Roques précise "jusqu’à présent les décors étaient faits en résine mais à mesure qu’ils sont refaits, on les fait vraiment en dur".

Par ailleurs, une trentaine de bénévoles ont pu suivre une sensibilisation à l’accueil, l’accompagnement et l’accessibilité des personnes en situation de handicap intellectuel. Enfin, un travail a été réalisé sur l’accueil des personnes à mobilité réduite qui permettra à terme d’obtenir un label "tourisme et handicap" qui définit des critères d’accessibilité et d’accueil pour garantir un tourisme à tous.