Campagnac. Cheval et maître complices au sein de la structure la Route Randonnée Découverte

La Route Randonnée Découverte supervisée par Vanessa Sandoval est arrivée à l’étape de Campagnac samedi dernier. Formée de cavaliers mais aussi de vélos, de piétons et d’une calèche, c’est une association fondée pas Jean-Yves Bonnet récemment décédé, à qui la randonnée de cet été était dédiée.

Plusieurs étapes ont précédé l’arrivée à Campagnac. Les cavaliers ont successivement traversé les communes et lieux de Mont- Lozère, Mende, Massegros, Sévérac-d’Aveyron, Bourgs-sur-Colagne, Banassac, Canillac.

L’arrivée à Campagnac a profité d’un marché nocturne où de nombreux commerçants proposaient leurs produits : poulets, fromages de chèvre, charcuterie de Stéphane Parayre, fouaces et viennoiseries de la boulangerie Cavalier, grillades, aligot, glaces, gâteau à la broche confectionné sur place, miel de Sévérac, qui ont permis à plus de 300 personnes de se restaurer en musique avec le groupe Lattitude. Une buvette était également tenue par l’association. Vers 20 h 30, un spectacle équestre nommé La Révolte de Nuage Rouge a été présenté sur le terrain de football. C’était un ensemble de dressage libre dans lequel chevaux et cavaliers se sont livrés à diverses démonstrations. On a eu droit aux facéties d’un cheval qui s’est obstiné à faire exactement le contraire de ce que lui demandait son cavalier qui d’ailleurs avait du mal à enfourcher sa monture. Ce fut une succession de roulades, ruades, refus d’avancer. Ensuite, ce fut un spectacle de voltige avec des cavaliers debout sur l’arrière-train de leurs deux montures. Huit chevaux montés par quatre cavaliers ont ainsi évolué à différentes allures sautant même un obstacle.

On a également pu voir un couple de chevaux dansant avec leur maître démontrant une complicité certaine avec celui-ci. Ce fut un très beau spectacle apprécié du public.