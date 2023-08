Luc-la-Primaube. Football : les 3 équipes seniors reléguées

Myriam Alauzet et Thierry Olier, coprésidents de Luc Primaube Football-club, ont tenu l’assemblée générale à la Maison du foot de La Primaube en présence de Laurent Portal, conseiller municipal délégué. Une saison 2022-2023 qui ne restera pas dans les annales du club car les 3 équipes seniors sont reléguées respectivement en R3, D2 et D4. L’équipe II qui évoluait en D1 a été éliminée en demi-finale de la coupe de l’Aveyron 3 à 0 par FC Comtal 2. (Info de dernière minute : le club de Ségala Rieupeyroux étant repêché en R3, l’équipe 2 de LPFC réintègre la D1 pour la saison 2023-2024).

La satisfaction de cette saison vient des U18 qui évoluaient en Régional 2. Les protégés d’Alexandre Puech terminent premiers de leur poule devant Juillan Marquisat. Autre satisfaction au niveau de l’école de foot, les U15 vainqueurs de la coupe Territoire Aveyron-Lozère contre Montbazens/Rignac. Les U17 se sont inclinés en demi-finale de la Coupe Aveyron-Lozère face à Onet-le-Château. Les U7, U9, U11 et U13 ont porté bien haut les couleurs de LPFC lors des différents tournois auxquels ils ont participé et plus particulièrement lors du traditionnel tournoi du 1er mai qui a réuni près de 800 jeunes footballeurs sur les aires de jeu du stade François-Niarfeix à Luc.

En Coupe de France, l’équipe fanion de LPFC qui évoluera en Régional 3, poule D, jouera contre le vainqueur du match Union Haut Lévezou (D4) – Avenir Olympique Bozoulais le 2 ou 3 septembre prochains. Les inscriptions pour l’école de foot auront lieu le samedi 2 septembre à la maison du foot à La Primaube, de 10 h à 12 h pour les U13 à U17 et de 14 h à 16 h, pour les U7 à U11. LPFC recherche des éducateurs diplômés ou non (formation possible avec prise en charge par le club) ainsi que des joueurs de tous niveaux en particulier en U15 et en U17. Contact : 06 08 74 52 47 ou sur www.lpfcfoot.fr.