L'Aveyron, terre de cinéma : quand les grandes séries débarquent de Villefranche-de-Rouergue à Bozouls

Cet été, la rédaction vous emmène sur ces sites aveyronnais qui ont servi de cadre au tournage de films et autres séries. Du Larzac à l’Aubrac en passant par l’Ouest-Aveyron, dans les châteaux et les villages de l’Aveyron, le décor naturel de l’Aveyron a souvent inspiré les réalisateurs. Aujourd'hui, Des stars hollywoodiennes à Villefranche-de-Rouergue, Louise Bourgoin à Bozouls… Car en 2022, l’Aveyron fut le théâtre de deux tournages de séries. La première doit sortir sur la plateforme Netflix d’ici peu, la seconde sur Canal +. Et ça promet !

Comme un air d’Hollywood. Ou de la Croisette. Le temps d’une année, en 2022, l’Aveyron a vu défiler sur son territoire de nombreuses stars. Et pas n’importe lesquelles. Celles plébiscitées outre-Atlantique et parfois oscarisées ! Et cela grâce au géant Netflix tout d’abord. Entre juin et juillet, Villefranche-de-Rouergue et ses 12.500 âmes se retrouvent plongés au cœur du tournage d’une série américaine, tirée du roman à succès « All the light we cannot see » (« Toute la lumière que nous ne pouvons voir »). Celui-ci a pour décors la Seconde Guerre mondiale. Et le casting de son adaptation fait rêver.

Un casting cinq étoiles

À commencer par le scénariste, Steven Knight. À l’actif du Britannique, oscarisé pour l’une de ses œuvres en 2004, la série Peaky Blinders par exemple. Le réalisateur n’est pas en reste. Il s’agit de Shawn Levy, vu sur Stranger Things et la trilogie La nuit au musée… Et à Villefranche-de-Rouergue, ce dernier est arrivé avec de belles surprises dans ses valises. Et de sacrés acteurs. Comme le célèbre Dr House, Hugh Laurie, ou encore Mark Ruffalo, connu pour ses rôles dans Shutter Island, Spotlight et les Avengers… Rien que cela ! Les deux hommes ne seront restés que quelques jours dans la bastide. Juste le temps d’en mettre plein les yeux aux centaines de figurants, venus du coin, et à tous les techniciens présents pour une telle production ! Sa sortie sur la plateforme américaine est prévue le 2 novembre prochain. Et ne soyez pas surpris : les rues de Villefranche-de-Rouergue et notamment sa place Notre-Dame ont servi de décors pour illustrer… Saint-Malo. Mais personne ne s’en plaindra. Surtout pas le maire de la commune aveyronnaise qui avait estimé à plus de 2 millions d’euros les retombées économiques de l’événement, encore dans toutes les mémoires.

Bozouls prend le relais

Et à croire que les réalisateurs américains ont apprécié les paysages du département, c’est Bozouls quelques mois après Villefranche-de-Rouergue qui a eu l’honneur de recevoir une production pour les plateformes géantes. Cette fois, la réalisation était signée de Scott Franck, à qui l’on doit la série au grand succès Le Jeu de la Dame. Excusez du peu. C’est lui, en personne, qui a mené les scènes tournées dans le village célèbre pour son canyon où son héros fictif Sam Spade, un ancien détective, coule une paisible retraite dans les années 1960… Avant d’être rattrapé par son passé. La série a pour titre son nom « Monsieur Spade». Un temps pressentie pour être diffusée sur Netflix, elle a finalement été acquise par Canal +. Sa date de sortie n’est pas encore connue. En attendant, les Bozoulais ont eu l’occasion de croiser quelques stars comme l’acteur principal Clive Owen, un temps pressenti pour incarner James Bond. L’actrice française Louise Bourgoin était également de la partie. N’en jetez plus, 2022 et toutes ses étoiles resteront comme une année sans précédent pour les cinéphiles aveyronnais.