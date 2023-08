Laguiole. Phot’Aubrac : venez découvrir "La Fabuleuse histoire de l’Aubrac" d’Arnaud Guerin

Dans le cadre du festival Phot’Aubrac qui, rappelons-le, fêtait l’an passé ses 20 ans, Laguiole a le plaisir d’accueillir cette année l’exposition "La fabuleuse histoire de l’Aubrac" d’Arnaud Guerin.

Avec un lieu d’emplacement modifié par rapport aux précédentes éditions, l’exposition Phot’Aubrac s’expose depuis le début de l’été le long de l’allée de l’Amicale pour permettre à chacun de parcourir les échelles du temps et de mieux comprendre la formation géologique qui a façonné le village et les paysages du plateau de l’Aubrac en général, grâce à de sublimes photos réalisées aux alentours de Laguiole et mises en parallèle avec d’autres photos ramenées de voyages à travers le monde. Aussi, chacun aura plaisir à découvrir la fabuleuse histoire géologique, climatique et naturelle de l’Aubrac. Plus qu’une fabuleuse histoire… Un fabuleux voyage !

Car Arnaud Guérin, géologue, voyageur et auteur a choisi de vivre et de vous faire partager sa passion ! Il vous propose ainsi une approche scientifique photographique comparée avec certains sites notamment des clichés d’Islande.

Passionné et passionnant, bien connu des élèves laguiolais, Arnaud Guérin viendra une journée en septembre à la rencontre des élèves des deux établissements scolaires de Laguiole et des résidents de la Maison de retraite Sainte-Thérèse.

Toujours dans le cadre du Festival, il est aussi possible de découvrir l’exposition "Les 4 saisons" dans la fromagerie Jeune Montagne durant tout l’été : de magnifiques paysages de l’Aubrac au fil des quatre saisons photographiées par Loz’Aubrac.

L’inauguration aura lieu le mardi 8 août, à 16 h 45, place du Taureau.