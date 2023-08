Onet-le-Château. Les vacances d’été se poursuivent à l’accueil de loisirs de la MJC

Retour sur quelques temps forts de cette dernière semaine de vacances pour les loupiots du centre de loisirs de la MJC, classés parmi les meilleurs de la semaine, par les participants, eux-mêmes.

Par exemple, ce lundi, les élémentaires étaient à la "fraîche" du côté de Layoule, où ils sont allés pêcher et en ont profité, avec l’aide des animateurs, pour reconnaître les différents poissons que l’on peut rencontrer dans l’Aveyron.

Le mercredi, le groupe des Kilimandjaro (NDLR : les CP et CE1) a pu aller faire le parcours sportif du parc de Vabre, mais en faisant des petits détours pour profiter de quelques coins d’ombre… Le jeudi, cela ne s’invente pas, tous les enfants étaient du côté de l’Athyrium, pour assister au départ de la 5e étape du Tour de France féminine et profiter des animations proposées dans la fan zone, d’où ils sont tous repartis avec des petits cadeaux.

Enfin, le vendredi, les plus petits sont restés sur site pour participer à une journée Grand Jeu (grille mystère le matin et prise du drapeau dans l’après-midi), tandis que les élémentaires sont partis au lac de Pont-de-Salars, pour

profiter d’une bonne baignade avec tous les copains.

Depuis ce lundi, les Ouistitis, diables de Tasmanis, Kilimandjaros et Springbocks, sont des petits aoûtiens, mais à l’instar de leurs copains du mois de juillet, ils ne seront pas les derniers à animer les salles et la cour de l’école ! La seule différence est qu’au lieu de découvrir l’Afrique, ils vont faire le tour de l’Océanie et ainsi boucler le tour du monde initié par la MJC, sur toutes ces vacances. à suivre donc.