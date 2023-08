On ne consomme plus la bière comme avant

(ETX Daily Up) - Chaque premier vendredi du mois d'août, on fête la bière. A l'occasion de cette journée internationale qui a donc lieu le vendredi 4 août cette année, décryptage d'une boisson toujours tendance, mais dont la consommation ne peut plus se comparer à celle du passé.

Au pays du bordeau-roi, la bière fait désormais l'affront de devenir la boisson alcoolisée préférée des Français. La mousse est au coude-à-coude avec le nectar de Bacchus (56% contre 55%), d'après le dernier baromètre Sowine/Dynata. Dégustée devant un match de Coupe du monde de football, pour trinquer à la fin de semaine un vendredi soir sinon pour déambuler dans un festival d'été de musique... La bière se prête volontiers à diverses occasions festives. Si les Français en consomment 33 litres par habitant et par an, ce succès n'a pas empêché sa consommation d'évoluer. Bière à la mirabelle et autres mousses aromatisées, mais aussi IPA et toutes ses variantes américaine ou belge, la bière artisanale a redonné du goût à un liquide auquel on ne prêtait plus vraiment attention gustativement parlant. La fameuse craft beer, sortie des cartons par des brasseries américaines, est devenue si populaire qu'elle n'est plus une tendance, elle est pleinement ancrée dans les habitudes.

L'Allemagne aussi se met à la bière sans alcool

En Allemagne aussi, quatrième consommatrice de mousses en Europe, avec 92 litres consommés par habitant en 2021, après les Tchèques, les Autrichiens et les Polonais d'après les chiffres de Statista, sur la base des données de l'association Brewers of Europe, la consommation de la bière n'est plus la même. Symbole culturel de l'identité allemande, le liquide mousseux a enregistré des ventes en repli de 2,9% au cours du premier semestre dernier, note l'office allemand de la statistique. Entre janvier et juin derniers, il s'est vendu 4,2 milliards de litres en Allemagne. Une quantité qui paraît gigantesque, et pourtant elle est en baisse de 12,2% au cours de la dernière décennie. "Après l'effondrement massif du marché de la bière en Allemagne en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, les ventes nationales de bière en 2022 étaient encore bien inférieures au niveau d'avant la crise, d'au moins 5 %. Cette évolution s'est poursuivie en 2023", analyse Deutscher Brauer-Bund, l'association des brasseurs allemands.

A l'inverse, sur la même échelle de temps, la production de bières sans alcool a explosé de 96%, avec 474 millions de litres de bières sans alcool produits en 2022. Une tendance à ne pas négliger puisque même si le pays de Goethe n'est pas celui qui compte le plus de brasseries en Europe - au nombre de 1512 contre 1810 au Royaume-Uni et 2500 en France en 2021, le secteur brassicole allemand génère la plus grande quantité d'emplois directs, soit 27.242 contre seulement 9.500 en Pologne et 8.000 en France. "L'un des facteurs du succès de l'industrie brassicole est sa force d'innovation, qui se reflète également dans le segment croissant des bières sans alcool. L'Allemagne est le leader mondial dans ce domaine avec plus de 700 marques sans alcool brassées conformément à la loi sur la pureté et une part de marché de plus de 7 %" explique Holger Eichele, le directeur général de Deutscher Brauer-Bund.

Du houblon à toutes les sauces

Dans ce nouvel échiquier rebattant les cartes des choix à l'heure de l'apéritif, les codes sont d'autant plus brouillés par de nouvelles recettes effaçant les frontières entre les différents alcools. La célèbre marque de cidre du groupe Eclor, Loïc Raison, a dévoilé en avril dernier une nouvelle référence dans laquelle du houblon a été infusé afin d'apporter de subtiles notes florales et amères. Cette innovation s'inscrit dans des tentatives osées de proposer des boissons légèrement alcoolisées qui n'imposent plus aux consommateurs de choisir un seul type de nectars. L'exemple le plus parlant est celui de la Brasserie Gallia qui s'est associée à la maison francilienne de saké Wakazé pour produire un saké au houblon. Un mélange de houblon issu de la fermentation d'une East IPA a servi d'ingrédient insolite pour la fabrication du fameux vin de riz japonais made in Ile-de-France. De la même manière, Gallia a osé préparer une bière d'un autre genre en intégrant du koji, une sorte de mixture contenant de la moisissure consommable permettant la fermentation naturelle du saké ou de la sauce soja. Nom de code : kojitation.