Baraqueville. Une quinzaine de tennis sans faute !

Le tournoi de tennis de Baraqueville s’est achevé sur un moment de convivialité offert à tous les partenaires, joueurs et spectateurs présents. C’est un nouveau succès pour les organisateurs du Tennis-club.

En témoignent l’excellent esprit sportif et convivial qui a régné tout au long de ces deux semaines et les chiffres : 127 inscriptions, 32 clubs représentés, 117 matchs joués, 15 tableaux achevés, plus de 140 heures de permanences…

Palmarès du tournoi

11-12 ans filles : Vainqueur Elin Fraysse (Route d’Argent), finaliste Clarisse Truscello (TC Fidesien Lyon).

11-12 ans garçons : vainqueur Noé Bernard (Us Vaires/Marne), finaliste Clément Latrémolière (Figeac).

13-14 ans filles : vainqueur Charline Gayraud (Saint Sulpice-la-Pointe), finaliste Elin Fraysse (Route d’Argent).

13-14 ans garçons : vainqueur Noé Bernard (Us Vaires/Marne), finaliste Hugo Pradines (Rieupeyroux)

15-16 ans garçons : vainqueur Gaspard Gode Monteil (TC Aleria Haute Corse), finaliste Hugo Pradines (Rieupeyroux).

17-18 ans filles : vainqueur Andréa Criou (Rodez Tennis Padel), finaliste Léonie Trouche (Tennis Padel Naucellois).

17-18 ans garçons : vainqueur Alan Schwalm-Fritsch (Onet-le-Château), finaliste Nathan Imbert (TC Baraqueville).

Consolante dames : vainqueur Melinda Reynes (Onet-le-Château), finaliste Ludivine Savy (Onet-le-Château).

Consolante messieurs : vainqueur Élie Nayrac (Onet-le-Château), finaliste Pascal Villette (Rodez Tennis Padel).

+ 35 ans 4e série : vainqueur Grégory Calviac (TC Baraqueville), finaliste Gilbert Brunet (TC Baraqueville).

4e série dames : vainqueur Clara Lacombe (Tennis Padel Naucellois), finaliste Nina Coustols (Rignac).

4e série messieurs : vainqueur Jérôme Sabathier (Tennis Padel Naucellois), finaliste Nathan Devaux (Causse Comtal).

+35 ans 3e série : vainqueur Laurent Teyssedre (Cheminots Vaugirard Paris), finaliste Damien Sain-tLéger (Onet-le-Château).

3e série Dames : vainqueur Alicia Orozco (Rodez Tennis Padel), finaliste Clara Benoit (Rodez Tennis Padel).

3e série messieurs : vainqueur Antoine Addi-Wilmart (Tennis Évolutif du Tremblay), finaliste Romain Canet (TC Baraqueville).