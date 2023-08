Bassin de Decazeville : le plein d’animations pour booster l’attractivité, voici comment s'occuper cet été

L’office de tourisme communautaire diversifie son offre pour attirer les estivants mais aussi intéresser les locaux.

Ce n’est pas simple d’attirer les vacanciers et curieux de passage sur un territoire qui n’a pas une grande vocation touristique. Beaucoup d’estivants se dirigent avant tout vers les sites et les régions réputés (Côte d’Azur, Pays basque, Pyrénées, Alpes, etc.).

Le pays decazevillois – vallée du Lot doit mettre en avant ses atouts et singularités : son côté nature, sa quiétude et son bien-être avec des campings le lot de la vallée du Lot, des gîtes, le centre thermal de Cransac ; son passé minier et industriel (musées d’Aubin, Cransac et Decazeville) ; les spectacles et animations dont "Hier un Village" et Terra d’Olt ; les deux parcours street art ; son patrimoine (vieil Aubin, chemin de Croix de Gustave Moreau, Gironde, Saint-Santin, etc.). En parallèle, l’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté joue un rôle important en proposant diverses visites et animations, s’adressant à tous les publics.

Spécialement pour les enfants

Le jeu de piste "Fort-midable quête" à Aubin pour un super jeu de rôles. Un coffre au trésor des pirates du Lot à retrouver en embarquant sur le Bateau l’Olt, à Flagnac, idéal pour les vacances en famille ! Sans oublier "Le Petit théâtre de Saint-Santin".

Rencontre locale

Profitez de l’été pour découvrir les producteurs du terroir. Le vin de Cransac-Les-Thermes aux cépages ancestraux, l’utilisation des plantes aromatiques grâce au Sentier des Plantes et même le cidre et la frênette du Cransac-Les-Thermes

Bien-Être

Découvrez divers ateliers pour prendre soin de vous, en méditation consciente, grâce au Reiki ou bien à la rencontre de la somato-psychopédagogie.

Balade

Envie de nature ? Promenez-vous dans la forêt de la Vaysse, avec les balades sensorielles, botaniques et sophro’balade.

Activités manuelles

Fabriquez une carte éventail à l’atelier scrapbooking ou confectionnez un lait hydratant et une lotion calmante contre les piqûres d’insecte.

Visites guidées

Envie de découvrir la région ? Participez aux visites guidées sur le territoire ou prenez place dans le bus au départ de Cransac-Les-Thermes et Decazeville, à la découverte des savoir-faire et ramenez un bout d’Aveyron chez vous.

L’office de tourisme propose également des croisières commentées sur le bateau Olt au départ de Flagnac. Enfin, le côté écologique n’est pas oublié, avec la location d’un vélo à assistance électrique pour partir à la découverte du Pays decazevillois–vallée du Lot.

Programme détaillé des animations dans les trois bureaux d’accueil (Cransac, Decazeville, Flagnac). Informations et réservation au 05 65 63 06 80.