Espalion. Couillard et bombarde, drôle d’artillerie

Pendant la période estivale, tous les jours, les animateurs de l’association du château de Calmont d’Olt arment le couillard et mettent le feu aux poudres pour une animation mémorable ! Tour à tour, vous assisterez à un tir d’engin de jet et vous serez surpris par le bruit et l’odeur qui émaneront de la bombarde. Mais laquelle des deux armes sèmera le plus la panique ? Rendez-vous à 17 h 30 pour voir l’animation "Drôle d’artillerie". Jusqu’au 28 août, ouverture tous les jours de 10 h 30 à 19 h 30. 11 heures-13 heures : visite guidée, animation "armement médiéval", tir de la pierrière et du trébuchet ; 14 h 30-16 h 30 : vie quotidienne, visite guidée thématique, tournoi d’archerie ; 17 h 30-19 heures : drôle d’artillerie (canon et trébuchet), visite guidée. Adultes 9,50 €; enfants (5-15 ans) 7,50 €; pass famille (2 adultes et 2 enfants) 30 €. Site internet : www.chateaucalmont.org/ Tél. : +33 5 65 44 15 89.