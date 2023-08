Dans les Hautes-Pyrénées, le Pic du Midi s'est réveillé ce vendredi 4 août 2023 matin, sous un la neige.

Alors que les températures ont chuté ces derniers jours et que la pluie fait son retour, ce vendredi 4 août 2023, les Pyrénées, elles, se sont réveillées sous un manteau blanc. Eh oui, vous ne rêvez pas, il a bel et bien neigé entre 2 700 m et 2 800 m d'altitude, au Pic du Midi de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées.

Neige d’été \u2744\ufe0f comme prévu ce matin vers 2700/2800m ici au Pic du Midi pic.twitter.com/2YOMSJPjeR — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) August 4, 2023

La situation peut, à première vue, paraître inhabituelle pour un mois d'août. Pourtant, comme l'explique Météo France, ce phénomène est "ponctuel" en été mais "pas si rare sur les massifs".

Les images postées sur le compte Twitter de Météo Pyrénées parlent d'elles-mêmes. Le Pic du Midi s'est réveillé ce vendredi matin dans un épais brouillard et recouvert de neige.

Nos confrères de BFMTV précisent que cette neige d'été est liée à la tempête Patricia. Venu d'Islande, le phénomène a entraîné le passage d'une masse d'air froid. C'est d'ailleurs également ce qui explique la chute des températures et le ressenti d'un temps automne.

"Une grosse vague de froid arrive"

"Cela se produit une fois par an", explique Pascal Boureau, un ancien prévisionniste de Météo-France interrogé par France 3. "Il y a des fluctuations dans l'atmosphère, entre air chaud et air froid. Cette semaine, une grosse vague d'air froid arrive sur les Pyrénées."