Onet-le-Château. Les animations "Quartiers d’été" du Patio ont connu un vif succès

Du 10 au 28 juillet, les enfants castonétois, accompagnés de leurs parents, ont pu découvrir les nombreuses activités du Patio Centre Social. Pour l’occasion, le programme était axé sur trois thématiques, sciences, art et sport, suscitant sûrement de nouvelles passions. Ce sont près de 3 000 passages recensés durant cette période, preuve du franc succès de l’évènement !

La première semaine fut dédiée à l’opération Espace dans ma ville, en partenariat avec le Cnes et Planète Sciences. Les apprentis astronautes ont pu se tester sur la création et le lancement de fusées à eau ou à air, qui ont ravi petits et grands. Le ciel une fois libéré de ses quelques nuages perturbateurs, les participants ont observé les étoiles et pu identifier les nombreuses constellations. Et par chance, la station spatiale internationale était, elle aussi, visible durant la soirée.

La deuxième semaine, axée sur la fibre artistique des plus jeunes, a fait voyager les vacanciers grâce aux percussions de Douedy Africa et un tour du monde en chansons et danses traditionnelles venues d’Afrique, d’Orient, d’Europe, dont l’Aveyron et son célèbre brise pied.

Des ateliers Snoëzelen et loisirs créatifs (par exemple en pâte à sel ou en perles) ont également réuni les enfants.

Enfin, la dernière semaine fut sportive pour tous.

Les tout-petits ont pu développer leur motricité sur des parcours psychomoteurs. Pendant ce temps, les adolescents se sont défiés lors de tournois de football, appris à réparer leurs vélos lors de la semaine du Tour de France Femmes et voir le départ de la 5e étape depuis l’Athyrium, le 27 juillet.