Messe des nonagénaires à Espeyrac

À l’occasion de l’anniversaire de Renaud Falissard, à l’initiative de Denise Raynal, et grâce au père Damien, une messe a été célébrée le jeudi 3 août à l’attention de tous les nonagénaires de la communauté. "Afin de remercier la providence d’avoir permis à certains d’entre nous d’atteindre ce grand âge", disait l’invitation.

Derrière ce simple adjectif "nonagénaire", il est quand même facile de compter 1 080 mois, 32 850 jours, soit 788 400 heures de vie alimentée par quelque 3 à 5 milliards de battements de cœur !

Et du cœur, il leur en aura fallu pour grandir pendant la deuxième guerre mondiale, très loin du confort moderne. Ils ont bâti leurs vies et leurs familles dans ce XXe siècle qui a connu une progression sans précédent, puis assisté à l’arrivée du XXIe siècle.

Ils auront ainsi connu les feux de cheminée et les pompes à chaleur, les facteurs à pied et internet, les chars à bœufs et les drones, assistés à une évolution importante des mœurs dans notre société et constaté qu’il y avait malheureusement toujours des guerres.

Ils ont pu voir aussi que rien n’avait changé depuis 90 ans concernant la magie opérée par le bon vin et la fouace, car si de très nombreux participants ont voulu témoigner de leur respect pour ces anciens en étant présents à la messe, ils l’ont fait aussi en trinquant généreusement lors de la collation qui a suivi.

Lors de cet apéro des plus sympathiques auquel des pèlerins se sont joints, tout le monde a pu, tout en chantant, vérifier la bonne santé de Nono et de nos… nonagénaires !