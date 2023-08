Espalion. Ouverture officielle dans la convivialité

C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est faite, hier matin au Foirail, l’ouverture officielle du 12e International de pétanque.

Robert Costes a accueilli amicalement les nombreux officiels, ainsi que les partenaires institutionnels et privés, et présidents des clubs associés à Passion Pétanque Française (PPF).

Dans son allocution, il a remercié tous ceux qui participent à la réussite de l’International, notamment les collectivités, les autorités et les bénévoles, avant de céder la parole aux personnalités. Jean-Pierre Mas, représentant Ilona a rappelé que l’association met en place des actions en faveur des familles d’enfants en situation difficile, grâce notamment à des dons, précisant que le soir même, il remettra un chèque à la famille du petit Tiago. 170 enfants ont déjà bénéficié de cette mobilisation.

Éric Picard, maire, a remercié les organisateurs de cette grande manifestation, toute leur équipe, les joueurs pour leur fidélité, et les services qui ont participé à la préparation de ces journées, précisant que l’aide de la municipalité s’élève à 25 000 € en participation et frais de personnel.

Pierre Plagnard, responsable des sports à la Communauté de communes a précisé qu’elle vient en aide à l’ensemble des manifestations sportives d’intérêt communautaire, notamment à l’International, plus belle manifestation de l’été.

Pascal Mazet, conseiller régional transmet trois messages : des félicitations pour cette manifestation qui amène entre 4 000 et 10 000 personnes, aux bénévoles, et aux responsables du trophée Ilona concluant "On a besoin de vous pour que nos territoires vivent".

Jean-Claude Anglars, sénateur et vice-président du Conseil général s’est réjoui des importantes retombées économiques de cet International qui concourt à l’attractivité du territoire pour lequel l’Aveyron, Espalion, et la vallée du Lot constituent des terres d’accueil.

Mises au point

Rappelant qu’à la suite d’un retard de quelques heures dans l’inscription de l’International celui-ci n’avait pas été inscrit par la Fédération, avant d’obtenir son intégration à la suite d’intervention de médias, de joueurs et d’officiels, Robert Costes a affiché sa déception, certains ayant été laissés en route, notamment l’International de Montpellier. Il s’insurge également que l’an prochain la Fédération ait programmé le championnat de France triplette féminin en même temps que l’International de Palavas. Marc Nogaret, président du Comité départemental de pétanque reconnaît certaines maladresses, mais il a précisé qu’il était utile que la Fédération veuille recadrer certaines choses.

Quant à Marie-Ange Carlier, déléguée de la Fédération, elle a précisé que toutes les manifestations sont importantes et qu’elle fera parvenir le message à la Fédération.

Au cours des diverses allocutions, un hommage a été rendu à trois personnes disparues : Christian Salvat qui arbitrait l’International depuis son début, Michel Guilhem arbitre et Claude Lacan une figure de l’International de Millau.

Un vin d’honneur et un repas amical prolongeaient cette ouverture officielle.

Les diverses personnalités qui ont participé à cette ouverture officielle.