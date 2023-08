Lassouts. Théo vice champion de France de quilles

Cette année, le championnat de France individuel de quilles s’est déroulé à Montpellier. Une journée pleine de souvenirs pour les participants lassoutois. Pour le club ce sont les juniors Théo Fournier et Lucas Lemouzy qui ont été sélectionnés. Une belle compétition qui s’est conclue par une deuxième place pour Théo avec 310 quilles abattues en partie. Lucas termine 9e avec 262 quilles. À noter que 5 autres Lassoutois étaient présents, Coralie Mas (Séverac), Éloïse Mas (Paris), Julien Clamens (Inières), Florian Capus-Septfonds et Sébastien Septfonds (Espalion).

La prochaine date à retenir sera le championnat de France par équipe à Rodez aujourd’hui, samedi 5 août après-midi où ont été sélectionnés pour le club de Lassouts deux doublettes jeunes Théo Fournier et Lucas Lemouzy en junior et, Chloé Marcilhac et Justine Gaben en ado18, n’hésitez pas à venir les encourager à partir de 13 h 30.