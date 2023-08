Bozouls. Un admirable ouvrage sur handisports Jeux olympiques

Mercredi dernier en présence du député Stéphane Mazars, du maire Jean-Luc Calmelly et des acteurs d’édition avait lieu une rencontre amicale aux établissements d’imprimerie Merico de la cité pour le lancement d’un livre concernant les jeux para-olympiques intitulé "sous un jeu de mots" Extra x ordinaires.

Un document de 142 pages au format à l’italienne 280 x 225 en couverture rigide avec des clichés de Grégory Picout sous l’attention de l’éditeur Pierre Gerbaud et d’Hervé Tournier de studio-création.

Imprimé aux établissements Méroco sur Rolan 700, 4 couleurs vernies.

Ce livre qui sera disponible en septembre représente le travail des athlètes en pleine compétition et donne la sensibilité et l’acharnement des compétiteurs qui remplissent le lecteur plein d’émotion. Ces athlètes d’été ; sur une piste avec un guide, sous un toit, sur un tatami, raquette en main et petite balle en l’air, à cheval, avec une lame, à cinquante mètres d’une cible, en fauteuil, à soulever de la fonte, ces athlètes sont seuls avec leur potentiel à pratiquer leur sport à la belle saison.

"La performance est déjà d’être là, à se confronter à se dépasser. La médaille, le chrono, le gain de la partie deviennent alors le moteur de la transcendance", écrit l’auteur et d’ajouter comment faire la symbiose entre ce handicap, ce sport et ce geste qui peut amener haut et loin, de haut niveau, voilà de quoi sont faits tous ces parasportifs".

À travers ce magnifique ouvrage, Grégory Picout a immortalisé des moments de vie aussi uniques qu’intemporels et en même temps d’une banalité sans nom, mais qui nous obligent à rester humbles et admiratifs.

"Cet ouvrage n’est pas uniquement un livre de photos ni un recueil de textes sur le mouvement parasport ou handisports ; il est une composition d’émotions lors des prises de ces clichés", précise le photographe.

À la veille des jeux olympiques ce document extraordinaire aura toute sa place.