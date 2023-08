Votre été en Aveyron : la beauté du causse à son firmament avec son circuit "Vers le château de Ginals"

La belle boucle autour de la bastide de Villeneuve propose trois variantes pour convenir aux novices comme aux marcheurs aguerris grâce au topoguide du comité de randonnée pédestre de l’Aveyron.

Sous le soleil de midi plein, l’aventure débute en franchissant la porte haute de la bastide. Villeneuve-d’Aveyron est un joyau que le circuit dénommé « Vers le château de Ginals » met en valeur avec vue panoramique en chemin. Un chemin qui longe les pierres du causse, le Quercy n’est pas loin.

. Centre Presse Aveyron - Olivier Courtil

On s’y sent bien. D’autant plus que la boucle propose trois variantes, pour que chacun trouve chaussure à son pied, de 4 km, 8 km, ou 14 km pour s’offrir le grand tour d’horizon. Petit bémol, 30 % du chemin est goudronné mais la boucle vaut le détour, et surtout, tout le reste du chemin s’effectue à l’ombre. On suit les papillons qui s’envolent à chaque pas.

Rapidement, trois caselles dont l’une en cours de rénovation, se dévoilent. Puis, on s’enfonce, toujours ravi d’échapper à la chaleur de l’été. La pause pique-nique au hameau de Pauty permet d’admirer un magnifique pigeonnier. Une autre envolée. Las, mauvaise idée de repartir le ventre plein. C’est là que le dénivelé s’élève de 200 m en quelques foulées pour atteindre Le Soulié. Un nom de circonstance.

. Centre Presse Aveyron - Olivier Courtil

Château entre ciel et terre

Cette unique partie qui brûle un peu les jambes, pratiquée d’ailleurs par le Moto-club local, offre alors une belle récompense : la vue du château de Ginals au-dessus des bois, entre ciel et terre. On comprend que la congrégation Sainte-émilie-de-Rodat a pris ses quartiers dans cet écrin de verdure, propice à la méditation. La marche reprend avec ses images et ses pensées qui formeront des souvenirs.

. Centre Presse Aveyron - Olivier Courtil

On traverse une exploitation de brebis. Des images justement insolites ont parsemé cette balade. Des brebis qui semblent brouter un véhicule abandonné, des photos encadrées accrochées à un mur de pierres dont on ne sait de qui il s’agit. Point de nom, point de légende. Des figures d’un autre temps en noir et blanc. Comme ces vieux tracteurs du siècle dernier que l’on voit garer. Dernier arrêt avant que tout s’oublie.

Pour ne rien oublier de ce périple, on passe au mas de la Treille, point de vin mais l’ombrage des feuilles fait du bien. Regard sur l’oratoire Notre-Dame-des-Grâces pour revenir dans la bastide où cuisent au cœur de la fournaise estivale, des cochons en vue du marché gourmand.

. Centre Presse Aveyron - Olivier Courtil

La gastronomie et l’Aveyron ne font qu’un. Avant que tout s’oublie justement, une photo souvenir s’impose dans la maison de la photo de Jean-Marie Périer. Hasard ou coïncidence, le photographe des yé-yé se désaltère sous les arcades. Arroseur arrosé comme un joli pied de nez à l’histoire. Et une dernière image surgit du passé, cette photo de 66, pas sur la route, mais de l’année 1966 prise par Jean-Marie Périer des Rolling Stones dans un café à Paris. Des pierres qui roulent, du causse ou d’Angleterre.