À un mois de la Coupe du monde, le XV de France lance sa préparation ce samedi : où et quand voir le match ?

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby approche à grands pas. Le XV de France, hôte de la compétition, entame sa préparation ce samedi 5 août 2023.

À 34 jours de son match d'ouverture de la Coupe du monde, le XV de France entame sa préparation, ce samedi 5 août 2023. Les Bleus se déplacent sur une pelouse qu'ils connaissent bien.

Direction Murrayfield

L'hôte du prochain Mondial va disputer son premier match de préparation contre l'Ecosse, sur le pré de Murrayfield. Cette pelouse d'Edimbourg est loin d'être étrangère aux Français, puisqu'ils ont l'habitude de s'y déplacer pour le tournoi des Six Nations, lorsque c'est à leur tour de traverser la Manche pour affronter les Ecossais. L'an passé, les Bleus l'avaient emporté 36-17, avant de récidiver, en 2023, cette fois-ci à Saint-Denis (32-21).

Grosse rotation

Pour ce premier match et à un peu plus d'un mois du Mondial, Fabien Galthié et son staff ont décidé d'opter pour une grosse rotation. Premier enseignement : aucun Toulousain n'est aligné dans le XV de départ. Pas de Dupont - Ntamack pour occuper la charnière. Ce sera un autre tandem : Baptiste Couilloud à la mêlée, et Matthieu Jalibert à l'ouverture.

Les Rochelais Pierre Bourgarit, Paul Boudehent, Yoan Tanga et Brice Dulin seront titulaires. L'arrière sera d'ailleurs capitaine. La sensation de la dernière saison du Top 14, le Palois Emilien Gailleton, meilleur marqueur du championnat, démarrera aussi la rencontre côté bleu. Tout comme l'ailier Louis Bielle-Barrey, qui honorera également sa première cape.

Où et quand suivre la rencontre ?

Le coup d'envoi de la rencontre entre l'Ecosse et la France sera donné à 16 heures 15, ce samedi 5 août 2023. C'est TF1 qui diffusera le match.

Réception samedi 12

La préparation du XV de France se poursuivra face au même adversaire, mais cette fois-ci dans l'Hexagone. Les Bleus recevront l'Ecosse à Saint-Etienne, samedi 12 août, à 21 heures, avant d'accueillir les Fidji, une semaine plus tard, à Nantes (21 heures 05). La préparation s'achèvera le 27 août avec une réception de l'Australie, le 27 août, à Saint-Denis.