Départs en vacances : 1 000 km de bouchons cumulés à la mi-journée, voici les autoroutes à éviter

Le point sur les autoroutes qui connaissent le plus de ralentissements ce samedi, avec parfois plus de 100 km de bouchons cumulés.

Le pic de bouchons a été atteint à 12 h 05 en France, annonce Bison Futé, avec 956 km d'embouteillages cumulés.

L'autoroute A10 entre Orélans et Tour est la plus encombrée avec 132 km de bouchons cumulés, suivi de l'A9 entre Montpellier et Narbonne avec 124 km de bouchons cumulés, de l'A7 entre Lyon et Orange avec 109 km de bouchons cumulés, l'A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier avec 56 km de bouchons cumulés et sur l'A8 entre Aix-en-Provence et la Côte d'Azur avec 33 km de bouchons cumulés.

Dans la zone Ile-de-France, le pic était atteint à 12 h 20 avec 43 km cumulés.

Les routes très chargées jusqu'à lundi inclus

Bison Futé a classé ce samedi 5 août 2023 noir sur les routes, et ce week-end pourrait bien être "le plus difficile de l'été" en raison du chassé-croisé des "juillettistes" et des "aoûtiens".

Les difficultés de circulation seront encore très présentes ces prochains jours. "Dimanche, les principales difficultés concernant les départs seront à relever sur l’A10 à hauteur de Bordeaux entre la fin d’après-midi et le début de soirée. L’A7 entre Lyon et Orange sera également très fréquentée tout au long de la journée. Les départs s’étaleront d’une manière générale entre le début de matinée et la fin de soirée".

Pour lundi, "les départs seront difficiles sur les autoroutes A9 et A10. En région Rhône-Alpes Auvergne, l’autoroute A7 sera particulièrement chargée dans le sens Lyon-Orange tout au long de la journée. Enfin, sur la N205, l’accès à l’Italie via le tunnel du Mont-Blanc sera très difficile dans l’après-midi".