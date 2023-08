Viviez. Le jeune bouliste Noé Gardes honoré pour sa victoire en coupe de France

2023 restera une année à jamais gravée dans la mémoire de Noé Gardes, talentueux joueur de sport boules (lyonnaise).

Pour sa première année en catégorie U15 en tant que licencié au club de Viviez, le jeune Noé est devenu vice-champion de tir progressif, 3e au tir de précision et 3e au combiné.

De plus, il a participé à deux championnats de France, le tir de précision à Chenôve (Côte-d’Or) et le combiné à Montauban (Tarn-et-Garonne). Et pour couronner le tout, il a remporté la coupe de France en U15 associé à Fabio De Stefani de Saint-Jory (Haute-Garonne), face à l’équipe Jean (Drôme), une épreuve qui s’est déroulée à Mâcon (Saône-et-Loire).

Afin de souligner comme il se doit cet exploit – seul joueur aveyronnais à avoir obtenu ce titre –, une petite réception a réuni les proches de Noé Gardes, ses copains et copines, et du monde du sport boules.

De plus, le jeune champion a reçu de toutes parts des félicitations, dont celle du conseiller départemental Christian Tieulié. Noé s’est vu remettre un cadeau souvenir.

Prochain rendez-vous inscrit à l’agenda du jeune bouliste viviezois : le championnat de France simple (ou tête-à-tête), programmé les 26 et 27 août, à Oussiat (Ain).