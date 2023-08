Olemps. Un barbecue de fin de saison à l’Orange bleue

Charlotte et Paul, les gérants de la salle de sport L’orange bleue proposent tout au long de l’année des soirées conviviales à leurs adhérents (carnaval, Noël…).

En cette fin juillet, ils ont organisé un barbecue devant la salle de Cassagnettes. Au programme: BBQ, remise de récompenses aux adhérents les plus fidèles, pour valoriser leurs efforts avec, en prime, un petit mot personnel pour chacun. Ils ont également procédé à la remise des lots des jeux –concours et ont profité de l’occasion pour faire la présentation du nouveau coach, Clara, qui viendra renforcer l’équipe dès le mois de septembre. Et c’est en chanson que s’est terminée la soirée avec un karaoké!

Le tout, comme d’habitude, en toute convivialité !!