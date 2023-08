Trémouilles. Extinction de l'éclairage nocturne

En bref

Extinction de l’éclairage nocturne. La question avait été posée le jour de la distribution des bios seaux, donc de 23 h à 6 h du matin la décision est actée, avec les panneaux explicites posés : fini l’éclairage nocturne à Trémouilles et à St-Hilaire ! Désormais la nuit envahit l’environnement. Pour le bien-être des habitants moins perturbés dans leur sommeil, pour diminuer l’effet néfaste sur la faune et la flore en participant à moins de dérèglements et de destruction et pour réduire aussi la facture énergétique. Ainsi les réverbères éteints donnent une belle impression de calme, de profondeur… qu’accompagnent les milliers d’étoiles de la voûte céleste.