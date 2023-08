Villecomtal. L’ADMR, au plus près des besoins

L’ADMR de Villecomtal s’est réunie dernièrement pour tenir son assemblée générale annuelle.

La présidente, Chantal Lestrade, a remercié les personnes présentes, les mairies de Mouret, Muret-le-Château, Pruines et Villecomtal pour leur soutien financier, le Conseil départemental pour les aides financières accordées aux bénéficiaires de l’association.

Elle a remercié les salariées pour leur implication auprès des bénéficiaires, les bénévoles pour les visites et dossiers réalisés la secrétaire pour son travail relationnel entre tous, salariées/ bénéficiaires/ bénévoles/ organismes... et la réalisation des plannings afin de satisfaire au mieux bénéficiaires et salariées. En 2022, l’association a effectué 9 084 heures auprès de 95 personnes âgées, handicapées ou de familles.

Les aides à domicile ont parcouru 40 211 km, ce qui correspond à une activité économique de 208 661€.

L’association s’est vue dotée de deux véhicules hybrides en décembre 2022.

Mme Cristofari, présidente départementale, a présenté le thème fédéral "L’Admr, un service au plus près de nos besoins". Elle donnera également une information sur la loi autonomie.

La soirée s’est terminée par un échange et par le pot de l’amitié.