Durenque. Le préfet visite l’entreprise Baldet

Accompagnée de Mme Véronique Martin Saint-Léon, sous-préfète de Millau, Charles Giusti préfet de l’Aveyron, a visité l’entreprise de Menuiserie-Escaliers Baldet à Durenque.

Cette entreprise de 10 salariés spécialisée dans la fabrication d’escaliers, avec des clients aussi divers que prestigieux (Légion étrangère au Larzac, restaurant Bras à Laguiole…) est reconnue "Fabriquant d’Aveyron" et bénéficie par ailleurs du label "Entreprise du Patrimoine Vivant".

La visite a permis aux autorités représentants l’État d’appréhender diverses problématiques, depuis la préservation de l’excellence artisanale, jusqu’aux questions de formation, dont témoigne le dynamisme d’une jeune équipe de production où les alternants (BTS/BacPro/CAP) côtoient un personnel expérimenté susceptible de transmettre leur savoir, en parallèle de la qualité des enseignements dispensés dans les diverses structures dont ils sont issus : (Lycée Professionnel Monteil, Lycée Professionnel d’Aubin, Chambre des Métiers…). Le savoir-faire remarquable dont fait preuve cette entreprise fondée en 1927, repose tout autant sur la valeur d’une tradition qui se perpétue, que sur la capacité à maîtriser les innovations – logiciels de dernière génération et outils de fabrication à commande numérique… – offrant l’expertise d’un savoir-faire exceptionnel. Une entreprise dans laquelle a été reconnue l’exigence qui rime avec la créativité, alliant tradition et modernité, et qui donne ainsi aux jeunes l’envie de s’inscrire dans un projet professionnel innovant, comme aux collaborateurs confirmés de développer leurs compétences jusqu’à l’excellence.