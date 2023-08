Quilles de huit : un grand chelem prometteur pour Ophélie Volte

L'une des belles histoires de ce week-end de championnat de France par équipes, au Trauc.

Elle a décroché son 4e titre national samedi soir au Trauc. Mais il y a fort à parier que dans les prochains mois, du fait de son passage en senior et surtout de son potentiel, c’est avec les cadors qu’elle brille. Retenez bien son nom. Volte ; bien connu du monde des quilles avec son papa Benoît ou encore son grand-père, qui portent toujours les couleurs du club du village familial, Saint-Christophe. Et son prénom, Ophélie.

Elle vient tout simplement de s’offrir le grand chelem cette saison en Ado 18. La seule dans ce cas en France. Championne départementale par équipes, en individuel, de France en individuel et donc depuis ce week-end par équipes, avec Célia Picard ! Mieux, elle a fait tomber un record de la catégorie en abattant 216 quilles en quatre parties (la marque était jusque-là à 211) lors de la finale des individuels Aveyron. De quoi livrer des promesses électrisantes pour la suite… D’autant plus qu’Estelle, son aînée, s’illustre, elle, déjà en catégorie senior (3e, hier). Forcément, l’association potentielle des deux sœurs – qui n’a pu avoir lieu cette saison et qui a d’ailleurs fait migrer Ophélie sous le maillot de Luc – la saison prochaine fait déjà saliver.

Mais la championne à la maturité étonnante et au jeu très homogène a tenu à calmer les ardeurs. "Tout le monde nous en parle, rigolait-elle hier. Oui, l’objectif, c’est de rejouer avec ma sœur (elles l’avaient déjà fait en 2021 en surclassant Ophélie) Mais elle doit partir travailler au Vietnam, alors rien n’est sûr. Pour l’instant, on ne se prononce pas. C’est encore un peu flou."