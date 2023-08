Energie : Initiative Aveyron et EDF renouvellent leur partenariat historique

Premier partenaire d'Initiative Aveyron à la fondation de l'association en 2012, EDF renouvelle son apport dans les actions de la fondation.

Depuis 11 ans, Initiative Aveyron, agence locale du réseau Initiative France, aide le développement de nouvelles entreprises dans les zones rurales. Ainsi, sa mission en Aveyron est importante, comme l'évoque Guy Cayssials, président du réseau dans le département : "on est une des fédérations les plus dynamiques, l'année passée, on a eu 280 dossiers, un record pour nous.". Cette année, la fédération part sur les bases d'un nouveau record de fonds débloqués et de dossiers traités, à la moitié de l'année le bilan est "plus que positif".

Une entente qui fait sens

Pour fonctionner, Initiative Aveyron a besoin de fonds, c'est pourquoi ils multiplient les partenariats. Un de ces partenaires est donc EDF, qui investit dans ce projet dans le cadre notamment de leur campagne "Une rivière, un territoire - Développement" menée par Alain Picasso, directeur de l'agence. Une campagne lancée par EDF Hydro en Aveyron, qui s'est ensuite étendue au niveau national. L'entreprise participe donc au financement d'aides aux entreprises qui se lancent dans le domaine de l'eau, de l'énergie ou de l'environnement.

Un partenaire qui apporte son expertise

Une aide de la société EDF montée à la hauteur de 5000 € par an pour le budget de la plateforme Initiative Aveyron. Mais ce n'est pas tout, puisqu’ils apportent surtout leur expertise dans les domaines de l'énergie, de l'hydraulique, etc. De quoi aider les jeunes entreprises à gagner des connaissances dans la gestion de ces activités. C'est donc à ce niveau que l'entreprise apporte un accompagnement à l'association. Un partenariat qui a donc été renouvelé pour une nouvelle année avec la signature d'une nouvelle convention.

Initiative Aveyron accompagne aussi vers la transition

L'occasion aussi pour Initiatives Aveyron d'évoquer son nouveau dispositif "Avances Remboursables - Transition.s". Un dispositif qui se base sur celui d' "Avances Remboursables" déjà existant, qui consiste à faire profiter de prêts à faibles intérêts pour les entreprises. Ce nouveau programme, créé en Aveyron, y ajoute la notion écologique, avec l'objectif "d'accompagner les entreprises dans leur transition vers une économie plus durable" selon le président d'Initiative Aveyron. Un dispositif pour lequel EDF ne s'inscrit pas encore mais "une future entente n'est pas exclue" affirme Alain Picasso.