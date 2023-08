Pétanque : à Espalion, Bonetto et l'équipe de France craquent, les Alsaciens de Pfeffer en profitent !

La finale du concours phare de l'international d'Espalion a vu Mickaël Feyertag, Jean Pfeffer et Jessy Tessier déjouer les pronostics dans le carré d’honneur espalionnais, dimanche soir tard.

Après La Marseillaise, Mickaël Bonetto ne s’est pas adjugé une nouvelle victoire de prestige sur les bords du Lot lors du « 2e plus beau concours au monde » dixit Marco Foyot, la légende de la pétanque. Lui qui avait déjà dû passer des étapes et déjouer de nombreux pièges pour arriver en finale – une première pour lui – avec l’équipe de France, s’est fait surprendre hier soir dans le carré d’honneur espalionnais par la triplette alsacienne Feyertag, Pfeffer, Tessier.



Des pièges que n’ont su déjouer les Quintais, Suchaud ou autres Foyot, tous éliminés après la première journée de samedi. Et si Bonetto-Feltain-Sarrio avaient échappé aux surprises avant la finale, il s’en est fallu de peu pour que ces derniers ne tombent lors de la demie. Menés 7-12 face à Murati-Hatchadourian-A. Cano, les favoris ont su retourner la tendance pour revenir du diable vauvert et s’offrir le ticket pour la finale sur le fil. La leçon n’avait, semble-t-il, pas été retenue pour le récent vainqueur de La Marseillaise. Face aux inexpérimentés (sans leur faire offense) Feyertag, Tessier et Pfeffer, qui avaient réussi à se créer un chemin vers la finale, l’équipe de France est retombée dans ses travers. Finalement, Jean Feltain alias « moineau » n’a pas pu conserver son titre glané l’année dernière avec Foyot et N’Diaye. Tandis que pour Bonetto, c’était une première et Sarrio s’était incliné en 2013 lors de cette même finale.



Une remontada mais pas deux pour Bonetto and Co

En l’occurrence, les trois pétanqueurs représentant l’équipe de France ont eu toutes les peines du monde à se mettre en route. Preuve en est, ils étaient menés 0-5 au bout de trois mènes. Les favoris se sont rebiffés en revenant au score à 4-5 avant que les Alsaciens n’en remettent une couche. Emmenés par leur tireur, Jean Pfeffer, les gars de l’Est reprenaient six points d’avance et se voyaient tout proche du succès (10-4). Si proche, si loin.

C’est le moment que choisissait Bonetto pour laisser de côté sa casquette et sonner le réveil des siens. Face aux grands joueurs, il ne faut pas rater l’occasion de tuer la partie. Quatre points dans l’escarcelle puis deux supplémentaires ont permis à Bonetto and Co de recoller (10-10) à égalité avant le money-time. L’expérience était primordiale dans ces moments où les boules pèsent bien plus lourd et devant un carré d’honneur qui affichait guichets fermés, pensait-on. Mais c’est le moment que choisissaient Feyertag, Pfeffer et Tessier pour porter l’estocade. Il était écrit que rien ne pouvait leur arriver, ce week-end, à Espalion.