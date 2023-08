Espalion. Artistes à vos pinceaux pour vendredi et samedi

La manifestation vise à promouvoir le patrimoine espalionnais en organisant un concours de peinture, ouvert à tous.

Monique Bonicel confirme "nous avions reçu beaucoup d’encouragements et de félicitations pour cette initiative". Pour renouer avec Espalion cité des Peintres, après le bilan positif, concluant et prometteur de l’année passée l’association Cle et Cit’Art renouvelle le concours "peintres au bord de l’eau". Il se déroulera sur 2 jours ce vendredi 11 août après-midi de 14 heures à 18 heures et ce samedi 12 de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures. Les inscriptions se font à l’office de Tourisme à Espalion Tél. 05 65 44 10 63, au bar de L’Estanco au Foirail Tél. 07 86 26 36 36, et auprès de l’association Cle et Cit’Art Tél. 06 35 95 89 45.

Déjà plusieurs candidats sont inscrits et même venant hors du département comme de Toulouse, Balaruc-le-Vieux, du Cantal…

Trois catégories

Les candidats seront classés en trois catégories : jeunes de 10 à 18 ans (sous la responsabilité des parents), peintres amateurs, peintres professionnels. Avec la participation de la mairie et de plusieurs commerçants de la ville de nombreux lots récompenseront les gagnants de chaque catégorie. Le public est invité à venir encourager tous ces artistes. Un petit air d’accordéon assurera une ambiance festive. À noter qu’une manifestation improvisation sur l’Art en Chemin avec Marie-Emanuelle Hérouard-Malavergne, violon alto, et Nicole Pradalier, texte "L’autorité des choses", se déroulera le vendredi 11 août à 18 heures sur la placette de la Grave et le samedi 12 août à l’entrée du Foirail toujours à 18 heures. Règlement du concours Le concours a pour objet de réaliser dans la journée ou sur 2 jours, une peinture ou un dessin sur un sujet libre ayant un rapport direct avec le patrimoine architectural, le paysage ou une scène de vie où se déroule la manifestation. Les œuvres présentées doivent être exécutées sur place. Pour limiter les déplacements et équilibrer la répartition, chaque artiste choisira un lieu de travail qui sera porté sur sa fiche d’inscription. Toutes les techniques sont acceptées : dessin, peinture acrylique, huile, aquarelle, pastel, gouache, encre… Thème du concours : peindre les bords du Lot. Tous les supports légers et de faible épaisseur sont autorisés, les supports fragiles (verre, porcelaine etc.) sont exclus. Le format maximum autorisé est 92x65 cm et minimum 35x24 cm. Ce peut être un format carré aussi au minimum 30x30 cm. Avant le début du travail, l’artiste doit obligatoirement remplir et signer le bulletin d’inscription et faire estampiller le support. Retour des œuvres impérativement avant samedi 17 heures.

Attention, date limite pour l’inscription : jeudi 10 août 17 heures. Contact : Association Cle et Cit’Art, 12 rue des Hortanelles, 12500 Espalion. E-mail : cle-et-cit-art@outlook.com Tél. : 06 35 95 89 45..