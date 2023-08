Jusqu'à 3.3°C en Aveyron : des températures dignes de la Toussaint relevées ce mardi matin

Drôle de début de mois d'août, voici les températures les plus froides relevées en Aveyron ce mardi 8 août 2023.

La vague d'air froid est toujours présente ce mardi 8 août 2023, notamment en Aveyron. Dans le département, tout le monde ne s'est pas réveillé en été !

Selon les relevés partagés par la chaîne Météo Sud-Aveyron, les températures sont tombées jusqu'à 3,3°C à Cornus, dans le Larzac. En Lozère, à Grandrieu, il faisait même... -1,5°C ! Les autres températures observées en Aveyron :

4,2°C au col de Bonnecombe-sur-l'Aubrac et au Vibal

5°C à Alpuech et à Nages

5,5°C à Nant et à Ste-Geneviève sur Argence

5,9°C à St-Geniez d'Olt et à La Cavalerie

6°C à Monteils et à Espalion

6,5°C à Montlaur et à Murat-sur-Vèbre

7°C à Villefranche-de-Rouergue et à St-Christophe Vallon

7,3°C à l'aéroport de Rodez et à Laguiole

8°C à Saint-Affrique

8,5°C à Millau

Ce sont des températures dignes d'une période de la Toussaint. Un record de froid, pour une première décade d'août, est même tombé à Rayssac (Vabres-l'Abbaye).

Les températures remontent dès mercredi

Un rebond des températures est attendu dans toute la France à partir de mercredi 9 août 2023. "Un axe anticyclonique entre le Maghreb, la péninsule ibérique et la France, va faire remonter de l’air chaud sur notre pays, principalement sur le Sud, mais sans atteindre les niveaux caniculaires rencontrés par nos voisins hispaniques", confirme Météo France.

On peut s'attendre à des minimales entre 13 et 17°C dans la matinée pour atteindre localement entre 34 et 37°C l'après-midi, surtout dans le Sud (de l'Aquitaine jusqu'à la basse vallée du Rhône en passant par l'Occitanie). Dans le Nord-Ouest et la Bretagne, le mercure devrait remonter autour des 20 à 25°C.