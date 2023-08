Villefranche-de-Rouergue. La journée des seniors au tournoi de tennis du TCV

Contrairement aux dernières années où les participants avaient souffert de (trop) fortes chaleurs, la journée réservée aux anciens ont bénéficié d’une météo favorable. Ce qui a permis aux 16 joueurs présents d’exprimer tout leur potentiel sans retenue. Répartis en 4 poules de 3 et une de 4, avec un format réduit (2 sets de 4 jeux puis super tiebreak si besoin), les plus de 60 ans de quatrième série jusqu’à 30/2 ont joué toute la matinée pour désigner le vainqueur de chaque poule, qualifié pour la suite du tournoi.

"Evidemment les meilleurs ont gagné, mais l’essentiel n’était pas là. En effet, après l’effort… Toute la joyeuse bande s’est retrouvée autour d’une bonne table à l’ombre du grand chêne et là il n’y a eu ni gagnant ni perdant, seulement le plaisir de se retrouver et de passer un bon moment ensemble ! Et au moment de se quitter, un seul souhait : à l’an prochain !"

Le tournoi se poursuit toute cette semaine jusqu’au mardi 12 août.