Estaing. Le président du Département à la rencontre des élus de Lot et Truyère

Fin juillet, les conseillers départementaux ont accueilli le président du Conseil départemental Arnaud Viala pour une séquence de travail à travers les communes du canton Lot et Truyère.

La visite a débuté par une rencontre au Fel avec Jean-François Albespy, maire, et son conseil municipal, afin d’évoquer les différents dossiers de la commune, et particulièrement le partenariat du Conseil départemental pour le projet de développement touristique du site de Roussy. Puis les élus se sont rendus à Entraygues-sur-Truyère pour découvrir les travaux exemplaires de restauration du pont de Truyère où les attendaient le maire, Bernard Boursinhac, et ses adjoints. À Campuac, la délégation avait rendez-vous au quillodrome avec Thierry Goumont, maire, et ses adjoints Guillaume Girou et Benoît Albespy : l’occasion pour le président de découvrir la plus grande halle couverte du département dédiée au jeu de quilles de huit. Avec ses 5 000 m² et ses 20 jeux, le quillodrome de Campuac est le seul de l’Aveyron permettant d’accueillir le repli de manche de championnat lorsque la météo ne permet pas la pratique en extérieur. Les élus ont partagé ainsi les enjeux du projet à rayonnement départemental de réhabilitation du quillodrome qui doit être engagé prochainement. Pour finir, au cœur de la haute saison touristique, l’ensemble des maires était convié au château de Calmont d’Olt pour une rencontre avec les responsables de l’association de Sauvegarde de Calmont d’Olt, Michel Villetard, président, Thierry Plume, membre, et Maxime Pottier, coordinateur de l’association, en présence du maire d’Espalion Éric Picard. Tout au long de la visite du site, il fut question du projet d’animation culturelle et de valorisation patrimoniale du site, porté par l’association et qui constitue une offre culturelle inédite dans le Nord Aveyron, s’adressant aux touristes autant qu’aux habitants du territoire de plus en plus fidèles à la programmation culturelle du château de Calmont.

La rencontre s’est achevée par le partage d’un moment de convivialité préparé par l’équipe du château, aux couleurs médiévales, autour d’un vin de sauge et de tartinades de la Fabrique du Rougier de Villecomtal, pris à l’ombre des remparts de la forteresse.