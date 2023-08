Incendie de Rodez agglo : "c'était un feu violent", raconte le colonel Lecoq, chef des pompiers aveyronnais

Mobilisé sur cet incendie qui a frappé les locaux de Rodez agglo ce mardi 8 août, le colonel Mickaël Lecoq revient sur cette lutte acharnée menée par ses effectifs.

Comment s’est déroulée l’intervention ce lundi ?

Nous avons été appelés peu avant 20 h pour cet incendie. À notre arrivée, le feu avait déjà attaqué la toiture, il s’est rapidement propagé et nous n’avons pu sauver cette partie ainsi que cet étage. Sur place, nous avons fait le maximum pour sauver les données et matériels informatiques des entreprises hébergées, mais également évité la propagation vers les étages inférieurs afin de permettre la reprise la plus rapide possible des activités économiques. 40 pompiers étaient engagés et 10 d’entre eux ont été ensuite pris en charge pour une intoxication légère aux fumées.

La casse a été limitée, mais les dégâts sont conséquents

A lire aussi : Incendie du bâtiment de Rodez Agglo : "Dix ans de travail réduits en cendres", pour Astragale Production

Peut-on parler d’un incendie de grande ampleur ?

C’était un violent incendie. De par sa localisation au quatrième étage, mais également du fait qu’il s’agisse d’un feu de centre-ville. La rue est étroite, ce qui ne facilite pas l’accès aux véhicules et les risques de propagation aux bâtiments voisins sont grands. D’ailleurs, quelques personnes avaient été évacuées de manière préventive. La casse a été limitée, mais les dégâts sont conséquents. Tout le toit et le quatrième étage ont brûlé, ce qui représente 400 m2.

A lire aussi : Violent incendie du bâtiment de Rodez agglo : "Je suis catastrophé", réagit le maire Christian Teyssèdre

Quelle peut être la cause d’un tel événement ?

La piste criminelle n’est pas celle qui émerge. Toutefois la police mènera son enquête afin d’éclaircir cette situation.