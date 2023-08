Incendie de Rodez agglo : au lendemain du sinistre, la collectivité au chevet des entreprises touchées

"Voilà, il ne reste plus rien d’Astragale Production, dix ans de travail réduits en cendres", a écrit sur les réseaux sociaux, encore sous le choc, Christophe Dorion à la tête d’Astragal Production, après avoir quitté son bureau ce mardi 8 août comme à l’accoutumée, à 18 heures. Soit peu de temps avant le drame.

Mercredi matin, c’était l’heure de faire un état des lieux. "On évalue les dégâts : l’intégralité du matériel est perdue. Prise de vue, montage vidéo, les rushs d’images tournées pour des projets de films institutionnels et touristiques, la somme est conséquente", explique celui qui compte un salarié et un jeune en alternance dans sa société. Astragale Production est relogée temporairement dans l’autre aile du bâtiment qui abrite les services de l’Agglo.

Christophe Dorion salue la réactivité et la mobilisation justement des services de l’Agglo. "On a été reçu individuellement en matinée par le maire Christian Teyssèdre. On est rassuré et soulagé de savoir qu’il y a des gens pour nous soutenir", dit-il encore, en pensant aux agents et autres entreprises de la pépinière logées aussi au quatrième étage.

D’autres entreprises, comme Fertilaine, ont eu plus de chance. "Je suis au niveau 2 dans un open space, sans matériel. Dans ce malheur on a été épargné", résume Vincent Fabry de ladite entreprise.