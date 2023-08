CARTES. Météo : les 30 degrés encore franchis en Aveyron ce vendredi... et ce week-end également ?

Le soleil va encore briller de mille feux en Aveyron, ce vendredi 11 août 2023, avec des températures qui basculeront au-dessus des 30°C.

Cette fois-ci, ça y est ! Le mois d'août a réellement dégainé son visage estival en France comme en Aveyron, après des premiers jours très capricieux. Ce vendredi sera encore chaud, dans le sillage d'une semaine où les températures grimpent.

Les 30°C régulièrement franchis ce vendredi

Selon Météo France, la chaleur va encore dominer le département de l'Aveyron, ce vendredi 11 août 2023. Cet après-midi, des températures de 32°C sont annoncées dans plusieurs communes comme Nant, Millau, Saint-Affrique ou encore Villefranche-de-Rouergue. Il fera 31°C à Entraygues-sur-Truyère, Espalion et Berlmont-sur-Rance, et 28°C à Rodez.

La météo continuera d'être estivale en Aveyron, vendredi 11 août 2023. Météo France - Capture d'écran

Samedi et dimanche dans la même dynamique ?

Les amoureux de températures estivales seront conquis, puisque les prochaines journées s'annoncent tout aussi chaudes. Pour samedi, Météo France prévoit des valeurs supérieures à celles de ce vendredi : jusqu'à 34°C à Saint-Affrique, 33°C à Nant et Millau, 32°C à Belmont-sur-Rance, Villefranche-de-Rouergue et Espalion, 31°C à Entraygues-sur-Truyère et enfin 30°C à Rodez.

Jusqu'à 34°C en Aveyron, samedi 12 août 2023 ! Météo France - Capture d'écran

Toujours selon les prévisions de Météo France, un dimanche ensoleillé est attendu en Aveyron. Encore une fois, avec un mercure supérieur à 30°C sur une grande partie du département. 32°C à Millau, Saint-Affrique et Villefranche-de-Rouergue, 31°C à Belmont-sur-Rance, Espalion et Entraygues-sur-Truyère et 29°C à Rodez : le ciel offrira donc de très belles journées estivales !

La journée de dimanche sera encore ensoleillée, en Aveyron. Météo France - Capture d'écran

Un début de semaine moins joyeux ?

Les premières projections sur la troisième semaine d'août laissent entrevoir une baisse des températures, accompagnée de perturbations. Lundi 14, Météo France annonce toujours du soleil, mais d'une intensité moins importante puisqu'il fera entre 25 et 31°C, avec quelques nuages au nord du département. Ce même secteur qui pourrait voir arriver, dès mardi, des averses.