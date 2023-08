Espalion. Les blagues de Toto 2 au Rex !

Du 16 au 22 août, le cinéma Rex proposera 7 projections de la comédie de Pascal Bourdiaux "Les blagues de Toto 2- Classe verte" (durée 1 h 25), avec Hugo Trophardy, Guillaume de Tonquédec, Anne Marivin…

Toto et ses camarades sont de retour, direction la campagne pour une classe verte ! Mais, si pour les autres élèves, celle-ci est l’occasion de découvrir la vie à la ferme, pour Toto, c’est surtout l’opportunité parfaite pour inventer de nouvelles blagues et vivre de folles aventures. D’autant que les fermiers qui les accueillent ont l’air un peu louches, et qu’on raconte qu’un fantôme rôde dans le coin…