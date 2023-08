L'inflation est-elle vraiment un frein à la consommation durable ?

(ETX Daily Up) - Moins consommer, c'est bon pour la planète. Et en cela le recul historique des achats alimentaires des Français depuis 1980 pourrait être considéré comme un atout non négligeable. Sauf que l'augmentation des prix empêche aussi les consommateurs de modifier leurs habitudes alimentaires…

L'Insee a actualisé ce vendredi le niveau de l'inflation actuellement mesuré en France. D'après cet indice, la dynamique de la flambée des prix continue de s'atténuer, avec des prix à la consommation qui ont augmenté de 4,3% en juillet sur un an. Mais en matière d'alimentation, les courses sont toujours une problématique budgétaire pour les Français, avec des prix en progression de 12,7% sur un an. Dans certains rayons, comme le lait, le fromage et les oeufs, la flambée est de l'ordre de 17,9%. Sans surprise, les consommateurs effectuent des arbitrages en privilégiant un produit plutôt qu'un autre, une gamme d'articles plus qu'une autre (c'est l'effet du trading down, ndlr), ou sinon en achetant tout simplement moins. D'après les calculs de l'Insee relayés par le magazine professionnel Réussir, les achats alimentaires des Français ont reculé de 11,4% au cours des 18 derniers mois. Jamais l'institut de la statistique n'avait repéré une telle chute depuis qu'il mesure ce type d'achats en 1980. Le consommateur d'aujourd'hui ne peut plus être celui d'hier. Une récente analyse de NielseniQ indiquait que les clients réalisaient plus souvent de petites courses, délaissant le chariot à la faveur du panier, pour multiplier davantage les visites en magasins, et ainsi mieux maîtriser leur budget.

De nos jours, le consommateur ne partage pas non plus exactement le même profil que celui du passé, ne serait-ce qu'en raison du contexte environnemental et de la nécessité d'agir pour mieux préserver la planète. D'après une récente étude de la start-up Varda, repérée par le webzine Greenqueen, 63% des Britanniques, parmi un échantillon de 1.000 personnes interrogées, ont conscience qu'il faut adopter un comportement en phase avec le développement durable. Et pourtant, alors que 70% confient être préoccupés par la façon dont on approvisionnera la chaîne alimentaire à l'avenir, plus de la moitié (55%) des Britanniques n'ont rien changé à leurs habitudes alimentaires afin d'être davantage en phase avec l'urgence climatique. On connaît tous l'adage : c'est l'intention qui compte. On ne peut donc que féliciter ces 71% de consommateurs d'outre-Manche qui ont prévu de modifier la façon dont ils mangent pour moins impacter la planète.

Des prix qui privent de passer à l'action

Sauf qu'il est compliqué d'associer la parole aux actes dans un contexte inflationniste. La hausse des prix des aliments a en effet eu un impact sur les choix et les habitudes de 89% de consommateurs britanniques. Alors que les supermarchés allemands Penny ont fait grand bruit ces derniers jours en doublant les prix de certains articles afin de rendre plus concret le coût environnemental engendré par leur production, seulement 29% des Britanniques seraient prêts à payer plus cher un produit plus respectueux de l'environnement. Par ailleurs, 86% de l'échantillon ne voudrait pas mettre la main à la poche au-delà de 25%.

La réalité financière de l'inflation pour les foyers ne fait que relancer la problématique du coût trop onéreux des aliments plus respectueux de l'environnement. Une évidence qui se vérifie partout dans le monde. 45% des consommateurs en Europe, en Asie et au Moyen-Orient jugent ceux-ci bien trop chers, révélait le dernier rapport du géant chinois Alibaba. Le prix constitue bel et bien un écueil pour consommer durable puisque 33% des répondants estimaient qu'en rendant les produits concernés plus accessibles, les choix des consommateurs seraient plus en phase avec l'urgence climatique. Le déclin des achats bio en France en est une parfaite illustration (-7,4% en 2022).

Pour autant, on ne peut noircir totalement le tableau. Car dans un contexte d'arbitrage et de moindre consommation, la planète a aussi à y gagner surtout à un moment où les émissions de gaz à effet de serre en lien avec la production de l'alimentation ont augmenté de 14% au cours des vingt dernières années, selon une étude parue dans la revue Nature Food. Prenons l'exemple de la viande. En mars dernier, le Réseau Action Climat révélait que près de six Français sur dix consommaient moins de steaks qu'il y a trois ans. Pour 58% d'entre eux, le problème est clairement le prix. Si les consommateurs recomposent leur menu, ils font aussi davantage attention au gaspillage alimentaire. En septembre 2022, près de la moitié des foyers tricolores (48%) avaient indiqué à l'institut Kantar envisager de moins jeter à la poubelle les restes de repas pour tenter de réduire l'impact de l'inflation sur leur budget.